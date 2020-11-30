«Картошки накопали, перебиваемся» Народный артист России Борис Щербаков пожаловался на безденежье

Актер Борис Щербаков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще совсем недавно в эфире НТВ Борис Щербаков искал бандитов, распутывая архивные дела в сериале «Старые кадры», а теперь — остался на даче практически без средств к существованию.

- До сих пор считаю, что каждая роль — дар небес, - говорил «КП» актер. - Никогда не отказывался. Да и финансовые трудности присутствуют, их тоже нужно решать. И острая необходимость в работе всегда ощущается. Вот посидел на карантине — и начинаю скучать.

Кадр из сериала «Старые кадры». Фото: НТВ

У проекта были неплохие рейтинги, да и за главную роль в сериале для федерального канала Борис Васильевич должен был неплохо получить. Однако отсутствие других проектов и отмена спектаклей сыграли драматическую роль в жизни артиста. Ему буквально нечего есть!

- Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет, - сообщил обескураженный актер РИА ФАН. - Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки, слава богу, накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем. Вот на этом как-то и перебиваемся.

11 декабря актер отметит 71-й день рождения. И пройдет праздник впервые за долгое время необычно — без работы. Обычно артист проводил этот день на сцене (в МХТ им. Чехова или на сцене «Содружества актеров Таганки»). Был занят в постановках «Свободная пара», «Все сначала» и «Подкаблучники». Но в этот раз все спектакли отменены.

Чтобы хоть как-то занять себя, артист на даче занимается резьбой по дереву. Пока не для продажи.

- Мы с женой живем за городом, на даче, - признавался «КП» Щербаков. - К счастью. Так что карантин прошел для меня не очень сложно. Появилось время на любимое занятие — резьбу по дереву. За карантин создал три работы.