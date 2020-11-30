Страсти по Марадоне: Расследованием обстоятельства смерти футболиста занялась прокуратура

Внезапная смерть великого футболиста оставила много вопросов. Фото: REUTERS

То фанаты собирались убить работников морга, которые сделали селфи у тела Марадоны, показывая большой палец, а потом выставили снимки в Интернете. Потом все возмутились, что сердце звезды, оказавшееся в два раза больше нормы, изъяли для научных исследований. И, наконец, расследованием обстоятельств смерти занялась прокуратура.

Кстати, первым, о том, что Диего можно было спасти, еще в день похорон заявил его друг и адвокат Матиас Морло. Он утверждал, что два врача и медсестра наблюдавшие за Марадоной были невнимательны и проигнорировали слова Диего - «Что-то мне нехорошо», которые стали последними.

Кроме того, Морло возмущался, что скорая ехала 30 минут, а когда прибыла на место, реанимацию делать было уже поздно.

Под прицел следствия попал лечащий врач Марадоны Леопольдо Луке, который согласился выписать своего пациента домой уже через 8 дней после нейрохирургической операции на голове по удалению гематомы.

Лечащий врач Марадоны Леопольдо Луке отбивается от журналистов. Фото: REUTERS

«Я сделал все, что мог, и полностью уверен в своих действиях. Врачебной ошибки не было. У Диего случился сердечный приступ — обычное явление, которое часто заканчивается для больного смертью. Я ни в чем себя не виню», - отбивался Луке.

Отвечать пришлось и медсестре, дежурившей в доме у футболиста. У нее выясняли - давала ли он вовремя Марадоне все лекарства. В результате ее адвокат сообщил удивительные подробности последних дней звезды. С его слов, футболист за несколько дней до смерти упал и еще раз ударился головой, но отправлять его на томографию никто стал.

Чтобы прекратить эту охоту на ведьм, адвокат Марадоны Матиас Морло, который сам заварил эту кашу, вступился за врача Леопольда Луке. "Я понимаю и согласен с работой, которую делает прокуратура, но только я, доктор Луке, знаю, сколько ты сделал для здоровья Диего, как ты о нем заботился, как ты всегда был рядом и как он тебя любил», - написал Моро в Твиттере.

Кстати, сам футболист завещал, чтобы его после смерти забальзамировали и выставили на всеобщее обозрение. Но родные решили иначе.

А еще один скандал произошел в Европе. Лионель Месси, забив мяч в чемпионате Испании, снял футболку, под которой оказалась майка аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером, за которые в разные годы выступали и Марадона, и Месси. Теперь «Барселону» оштрафуют… но так ли это важно.