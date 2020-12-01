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Spotify назвал самых популярных музыкантов 2020 года

Сервис подводит музыкальные итоги года
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Spotify назвал самых популярных музыкантов 2020 года

Spotify назвал самых популярных музыкантов 2020 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2020-й год уже подходит к концу, поэтому самое время подвести музыкальные итоги года. Сервис Spotify назвал самые популярные треки и исполнителей, которых слушали российские пользователи.

Этот год выдался более. чем напряженным. Поэтому многие обратились за поддержкой к музыке. Чаще всего российские пользователи слушали плейлисты, которые помогали им расслабиться и настроиться на спокойный лад.

Интересно, что российские исполнители превосходят иностранных по прослушиваниям. При этом русский рэп оказался вне конкуренции и обогнал другие жанры. В рейтинге самых популярных исполнителей лидерство захватили захватили рэперы из России, Казахстана и Беларуси – kizaru, MORGENSHTERN, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo.

Среди исполнительниц российские певицы также поднялись выше иностранных. Больше всего пользователи слушали инди-рок от Алёны Швец, которая покорила поклонников авторскими песнями, и хиты от Zivert. Среди зарубежных исполнительниц, вне конкуренции оказались Billie Eilish и Ariana Grande.

Что касается музыкальных групп, то K-Pop вновь стал самым популярным жанром. Лидирует корейский бой-бенд BTS, который в 2020 году стал мировым феноменом. Их первый англоязычный сингл «Dynamite» установил глобальный рекорд Spotify и набрал 12.6 миллионов прослушиваний в первые 24 часа.

Кроме этого, в лидерах оказалась и российская рок-группа «Король и Шут». Популярность этого коллектива уже не зависит от времени и трендов. Также в рейтинг вошла женская K-pop группа BLACKPINK.

В целом российские и глобальные итоги от Spotify объединяет популярность Billie Eilish, популярность треков The Weeknd и, наконец, популярность жанра рэп.

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