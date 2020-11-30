Вдова Алексея Баталова не пускает в дом следователей и затягивает процесс

Гитана Аркадьевна, вдова актера Алексея Баталова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях официальный представитель СК РФ сообщила, что следствие по уголовному делу о мошенничестве с имуществом Баталовых уже в завершающей стадии. Похищенное имущество арестовано, как и иные объекты недвижимости обвиняемых – юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной. Только вот есть нюанс: потерпевшие - вдова и дочь Алексея Баталова, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию, уклоняются от проведения следственных действий.

Вроде бы Гитана Аркадьевна и Мария Баталова болеют. Следствие с ними на связи и даже готово оказать медицинскую поддержку, лишь бы поторопить. Но Баталовы от помощи отказываются. На очную ставку с Цивиным и Дрожжиной не идут. А без их участия расследование не может быть завершено...

Сейчас похищенное имущество, как и иные объекты недвижимости обвиняемых – юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной, арестовано. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мы расспросили адвоката Баталовых Павла Астахова, почему вдова и дочь вольно или невольно затягивают расследование.

- Действительно сейчас все уперлось в следственные действия с потерпевшими. Хотя дело достаточно простое по фабуле. В нем все предельно ясно. Но сперва болела Мария, потом – Гитана Аркадьевна, - пояснил Павел Астахов. - Даже мы, адвокаты, не нарушаем их режим самоизоляции. Хотя многие видели: в ток-шоу Гитана Аркадьевна участвует. Думаю, это видит и следствие тоже. Но Баталовы сами решают, кого им пускать в дом, а кого нет. Я не могу регулировать этот процесс. Это их право. Ждем, когда они выздоровеют.

- Получается, что пускать домой следователей опасно, а телевизионщиков – нет. Почти в каждом шоу, посвященном Баталовым, участвует Гитана Аркадьевна…

- Повторюсь, я не могу на нее повлиять, она взрослый человек. Из дома они с Машей не выходят неделями. Но здесь другая проблема: следователь не может к ним прийти, потому что они на самоизоляции. Я видел постановление: они должны соблюдать карантин.

- У Цивиных, помимо имущества, которое они получили от Баталовых по договору ренты (1/3 четырехкомнатной квартиры в доме по улице Серафимовича, мастерская в этом же доме №2, квартира в 1-м Самотечном переулке, а также крупная сумма денег ) всплыли и другие объекты недвижимости, и другие «жертвы» их деятельности. Эти вновь открывшиеся обстоятельства, как говорят юристы, будут присоединены к делу Баталовых?

- «Присоединить» нельзя: потерпевшие-то разные. Что касается других объектов недвижимости Цивина и Дрожжиной, которые попали в поле зрения правоохранительных органов, решение будет принято по окончанию расследования. Если следователь сочтет необходимым, он может выделить этот материал в отдельное производство. Такое намерение было.

- Почерковедческая экспертиза подписей под договорами ренты, которые заключала Гитана Аркадьевна от имени своей дочери, была?

- Была. На документах стоит подпись Гитаны Аркадьевны. Но вопрос не в подлинности ее подписи. Вряд ли Михаил Цивин стал бы подделывать такой документ. Вопрос: как вдова подписывала этот документ? К Баталовым не приезжал нотариус, не разъяснял их права и последствия договора. Это подтверждает Гитана Аркадьевна и Мария. А это обязательное условие. Гитане Аркадьевне просто подсунули в пачке бумаг еще и договор ренты. Если нотариуса не было, он ничего не разъяснял, значит, вдова подписала документ машинально, не понимая смысл своих действий. Ее ввели в заблуждение. Это оспоримый договор, иначе говоря, «липа». К тому же он был заключен по доверенности, выданной пять лет назад. В ней не указано, что Мария доверяет заключать договор ренты. Как такой опытный нотариус как Дмитрий Бублий мог пропустил этот момент? Это ничтожный договор. Сейчас им занимается не только следствие, но и прокуратура. Прокурор будет выходить с исками по оспоримости договора ренты.

- «Не разъяснили, не поняла, подмахнула, не глядя» - это же гражданское дело, не уголовное…

- Гражданское дело было, пока Цивину и Дрожжиной не предъявили обвинения. Четыре месяца они не возвращали имущество, не расторгали договор, упрямо повторяя: все было по закону. Если бы они вернули имущество сразу, не было бы уголовного дела.

- Наверное, у них были опасения, что Гитана Аркадьевна не вернет им деньги, которые они выплатили по договору?

- Какие деньги?! Рента не выплачивалась! Она была заменена иждивением, то есть обеспечением продуктами, медицинской помощью, лекарствами. Но за все продукты, которые приносил Цивин, Гитана Аркадьевна расплачивалась. У нее есть чеки. Кстати, Цивин и Дрожжина уже не настаивают, что они платили Баталовым деньги.

- Мне Михаил Семенович говорил, что Наталья Дрожжина ежемесячно выплачивает Марии 75 тысяч рублей!

- Это только слова! Где подтверждение? Зато есть другие факты: Наталья Дрожжина брала 80 тысяч за аренду квартиры на Самотеке (квартира Марии Баталовой в 1-м Самотечном переулке перешла к Дрожжиной по договору ренты – Ред.) и 75 тысяч с Нарека Костаняна (адвокат, арендовавший кабинет в так называемой мастерской Алексея Баталова, которая тоже перешла к Дрожжиной по договору ренты – Ред.) и клала себе в карман.

Кстати, про «свои деньги» вообще можно забыть, даже если бы Цивин и Дрожжина их выплачивали. Если договор ренты расторгается, деньги не возвращаются. Это условия и особенность этого договора.

- Получается, рентополучатель может в любой момент расторгнуть договор, а деньги оставить себе?

- Конечно! В судебной практике таких случаев много. У меня была история, когда бабушка-божий одуванчик живет-живет на ренту… Потом вдруг говорит: меня что-то не устраивает, я расторгаю договор. А человек, заключивший с ней ренту, уже миллион на нее потратил. Но сделать ничего нельзя. Люди заключают такой договор на свой страх и риск.

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