Анекдоты: Мы носим маски так долго, что скоро нос станет элементом эротики

Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует.

Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.

* * *

- Да я совсем и не хотел биту, я еще не выбрал себе подарок...

- Братан, бери биту, иди на улицу - и выбери себе любой подарок!

* * *

- Люся, я узнал все про твоего любовника!

- Это неправда, дорогой! Завистники врут!

- Да заткнись ты! Я разузнал про его бизнес и доходы и хочу спросить: у тебя совесть есть, требовать с меня новую норковую шубу?!

* * *

- Любимый, ты же обещал сходить в кино.

- Любимый обещал, любимый сходил.

* * *

Близкие отношения нужны только по той причине, что некоторые части тела не удается намазать фастум-гелем самостоятельно.

* * *

Если жена топает ногами и не хочет вас слушать, постарайтесь ей не мешать.

Может, она танцует…

* * *

Когда немцы снимают фильм про медсестру и сантехника, у них получается порнуха.

А у нас - «Афоня»!

* * *

Водитель автобуса-гармошки, поочередно нажимая газ-тормоз, сыграл «Калинку-малинку».

* * *

Жена говорит мужу:

- Вот вспомни фильм «Семнадцать мгновений весны». Штирлиц свою жену не видел 16 лет! Он ей 16 лет верность хранил!

- Это она так думала...

- Он не мог ее обманывать!

- Весь Третий рейх мог, а ее не мог?!

* * *

Люблю мужчин постарше, потому что у них зрение похуже.

* * *

Сократив сотни римских и греческих богов до одного христианского, человечество провело непревзойденную до сих пор по эффективности реформу по сокращению административного аппарата.

* * *

Нужно очень много труда и терпения, чтобы объяснить детям то, чего сам не понимаешь.

* * *

- Теперь ты видишь, что мои оценки подтверждают полную неэффективность школьной системы! - говорит Вовочка отцу, подавая дневник.

* * *

- Где ты был, придурок, я тебя три дня искала!

- А я тебе говорил, что такое сокровище, как я, еще поискать нужно.