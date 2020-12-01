Анекдоты: Мы носим маски так долго, что скоро нос станет элементом эротики

Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует.
Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.
* * *
- Да я совсем и не хотел биту, я еще не выбрал себе подарок...
- Братан, бери биту, иди на улицу - и выбери себе любой подарок!
* * *
- Люся, я узнал все про твоего любовника!
- Это неправда, дорогой! Завистники врут!
- Да заткнись ты! Я разузнал про его бизнес и доходы и хочу спросить: у тебя совесть есть, требовать с меня новую норковую шубу?!
* * *
- Любимый, ты же обещал сходить в кино.
- Любимый обещал, любимый сходил.
* * *
Близкие отношения нужны только по той причине, что некоторые части тела не удается намазать фастум-гелем самостоятельно.
* * *
Если жена топает ногами и не хочет вас слушать, постарайтесь ей не мешать.
Может, она танцует…
* * *
Когда немцы снимают фильм про медсестру и сантехника, у них получается порнуха.
А у нас - «Афоня»!
* * *
Водитель автобуса-гармошки, поочередно нажимая газ-тормоз, сыграл «Калинку-малинку».
* * *
Жена говорит мужу:
- Вот вспомни фильм «Семнадцать мгновений весны». Штирлиц свою жену не видел 16 лет! Он ей 16 лет верность хранил!
- Это она так думала...
- Он не мог ее обманывать!
- Весь Третий рейх мог, а ее не мог?!
* * *
Люблю мужчин постарше, потому что у них зрение похуже.
* * *
Сократив сотни римских и греческих богов до одного христианского, человечество провело непревзойденную до сих пор по эффективности реформу по сокращению административного аппарата.
* * *
Нужно очень много труда и терпения, чтобы объяснить детям то, чего сам не понимаешь.
* * *
- Теперь ты видишь, что мои оценки подтверждают полную неэффективность школьной системы! - говорит Вовочка отцу, подавая дневник.
* * *
- Где ты был, придурок, я тебя три дня искала!
- А я тебе говорил, что такое сокровище, как я, еще поискать нужно.