В Москве и Петербурге с экологией все в порядке, а в крупных промышленных городах ситуация сложнее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основные выводы исследования ВЦИОМ, конечно, очевидны. Жители страны начали ценить чистый воздух, чистую воду и возможность пройтись по первозданному лесу. Либо, например, по берегу озера. А ценить начинаешь то, что на глазах теряешь. Именно на это и сетуют жители городов-миллионников и крупных промышленных центров рангом поменьше. При этом все признают, что многого удалось добиться в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь ситуация с экологией выглядит совсем иначе. Рассмотрим результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, исследовательского центра «Особое мнение» и Экспертного института социальных исследований.

Людей беспокоит чистота воды

Большинство россиян оценивают экологическую ситуацию в своем регионе как удовлетворительную и хорошую (68%). Но при этом отмечают, что последние пару лет она ухудшается - с этим согласны треть опрошенных. Причем жители обеих столиц, и Москвы, и Санкт-Петербурга. куда как более оптимистичны в оценках, чем население городов поменьше.

Конечно, больше всего беспокоят горожан те проблемы, что напрямую связаны с их собственным комфортом. Поэтому людей две трети опрошенных тревожит загрязнение водоемов и их берегов мусором, а также - промышленными и канализационными стоками (64%).

-Заинтересованность вопросами загрязнения водоемов выросла настолько, что вышла в лидеры рейтинга, как показало данное исследование, - отметил директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш. - Опыт Минприроды России показывает: системность проведения экологических акций, уроков для школьников, конкурсов и квестов для студентов, направленных на бережное отношение к водным ресурсам, усиливает индивидуальную и коллективную вовлеченность в решение накопившихся экологических проблем страны. Так, например, всплеск интереса к оздоровлению водоемов, очистке их берегов от мусора в рамках экологической акции «Вода России» спровоцирован не только масштабной оглаской, анонсированием уборок, но и непосредственной причастностью сотен тысяч россиян.

Чем человек старше - тем важнее то, что его окружает

В топе наиболее значимых также грязный из-за выхлопных газов вохдух (66%), несанкционированные свалки и проблемы с вывозом бытового мусора (по 58%).

И все же, горожане уверены, что у них ситуация еще ничего. Как хорошую и очень хорошую ее традиционно оценивают около трети жителей каждого населенного пункта. При этом относительно родных мест люди снисходительны - в среднем они считают, что положение дел в их регионе раза в два лучше, чем в целом по стране.

Отношение к экологии зависит от жизненного опыта. Чем человек старше, тем более для него ценны удобство и здоровье, а, значит, и экология. Именно поэтому среди молодежи значимой связанные с окружающей средой проблемы считают значимыми немногим больше трети, а среди тех, кто старше 45 - уже практически половина. Больше половины, как и следовало ожидать, ценителей качества жизни и природы - среди старшего поколения.