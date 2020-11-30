Исчезнувший из американской Юты таинственный монолит увидели в Румынии

Металлический монолит был обнаружен в румынском городе Пьятра-Нямц. Фото: YouTube

Загадочный металлический монолит был обнаружен в румынском городе Пьятра-Нямц. Блестящий обелиск обнаружили на одном из холмов в предместьях города, на вершине которого расположен один из старейших исторических памятников страны.

Многие уже выдвинули версии, согласно которым этот объект является модифицированным оригиналом того, что таинственно исчез несколько дней назад из пустыни в американском штате Юта.

Обелиски, судя по многочисленным фото, действительно похожи, но американская версия была выше и имела четырехугольный профиль. Профиль румынской находки состоит из трех углов.

У места обнаружения монолита в штате Юта, США. Фото: REUTERS

Блестящий трехметровый монумент, обнаруженный недавно в США и мгновенной ставший объектом пристального внимания уфологов, на днях таинственно исчез. Причем власти, объявившие его установку на общественной территории незаконной, открестились от причастности к его демонтажу и вывозу. Они не согласились сделать исключение даже для инопланетян, которые, по предположениям некоторых, могли являться авторами загадочного обелиска.

На основании заключений искусствоведов, был сделан вывод, что монолитный монумент - ни что иное как творение художника-минималиста Джона Маккракена, умершего несколько лет назад.

Участок пустыни, в котором был установлен арт-объект, и окружавшие его пейзажи очень напоминают антуражи знаменитой сцены из фильма «Космическая одиссея-2001» режиссера Стэнли Кубрика, в которой с гигантской плитой сталкиваются обезьяны.

Возможно, что сам Маккракен завещал установить один из своих монолитов именно в этом пустынном уголке, либо это сделал кто-то из его поклонников.

Теперь лишь остается неразгаданным – кто и почему демонтировал монолит и вывез его не то в Румынию, не то в неизвестном направлении.

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