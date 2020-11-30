Коронавирус у звезд, последние новости на 30 ноября: беременная участница «Дома-2» рассказала о тяжелых симптомах

Ирина Пинчук с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Сейчас беременная Ирина уже не на проекте, но три миллиона ее подписчиков в инстаграме переживают за ее здоровье после заражения COVID-19. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня, 30 ноября стало известно о новых больных и вылечившихся от COVID-19 известных больных.

Лечатся амбулаторно

25-летняя Ирина Пинчук сообщила, что коронавирус подтвердился у всех членов ее семьи. Но все переживают за звезду «Дома-2» - дело в том, что Ирина ждет ребенка. Экс-участница популярного телешоу четыре дня провела с температурой 38, которую только теперь удалось сбить. Беременная Пинчук рассказала о симптомах: «Помимо головокружения и тошноты: температура, насморк, горло болит. То в жар бросает, то в холод. Просто плачу от того, как мне хреново…» Ирина решила вызывать врача из платной клиники, и была удивлена, когда узнала, что доктор не сможет прийти в тот же день, когда поступил вызов.

56-летняя Ирина Агибалова идет на поправку. Звезда «Дома-2» сообщила, что температура спала, однако недомогание никуда не ушло. Ирину Александровну телезрители помнят, как самую активную маму участниц телепроекта, она на «Доме-2» пользовалась большим авторитетом и у участников, и у команды проекта. Свою коронавирусную историю Агибалова с середины перевела в онлайн формат, найдя отличных докторов с помощью социальных сетей.

Вылечились

46-летний Виталий Милонов вылечился, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Депутат Государственной Думы проходил лечение амбулаторно, теперь чувствует себя удовлетворительно, соблюдает рекомендации докторов для скорейшего возвращения в норму.

Вакцинировались

59-летний Андрей Козлов в эфире «Что? Где? Когда?» сообщил о том, что привился от COVID-19. Капитан команды знатоков не постеснялся сообщить, что во всех близлежащих к его дому клиниках его знают – так часто ходил поверять есть ли у него антитела к коронавирусу. Оказалось – все в порядке.

Утраты

73-летний Борис Александров умер от осложнений после коронавирусной пневмонии. Бизнесмен, основатель бренда «Б.Ю. Александров» проходил лечение от COVID-19 сначала дома, а затем в тяжелом состоянии Бориса Юрьевича госпитализировали. Последние годы Александров жил в Латвии, куда переехал семь лет назад, когда у него обнаружили рак. Лечить онкологию бизнесмен ездил в Мюнхен, а обычная виза не позволяла находится там дольше 90 дней, поэтому предприниматель купил недвижимость в Латвии и открыл там клинику для похудения, создав рабочие места для местного населения. Так получил вид на жительство. Александров прошел успешное лечение онкологии. В интервью так рассуждал о счастье: «Деньги не обязательно делают человека счастливым. Но деньги дают возможность прожить жизнь интересно. Я абсолютно счастливый человек. И счастье, в том числе, что в старости я имею возможность делать то, что я хочу».