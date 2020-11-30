Сергей Иванов: Нужно заварить все мусоропроводы в домах

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МУСОРНУЮ РЕФОРМУ В ОДНОЧАСЬЕ НЕ ПРОВЕДЕШЬ

- В странах, где система раздельного сбора мусора прекрасно работает, на ее внедрение ушло 30 лет. Люди, требующие исполнения у нас мусорной реформы в одночасье, - просто популисты. Да и не все от властей зависит, многое - от самих людей. При серьезном подходе к раздельному сбору мусора для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. Когда наш гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном - о чем дальше говорить? Я пока настаиваю на постепенном внедрении этой идеи. И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут без мусоропроводов.

МОСТ НА САХАЛИН НУЖЕН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ

- С точки зрения психологии мост - нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики - нет. Для этого моста нет грузов. И чтобы его построить, надо от Комсомольска-на-Амуре 536 км по безлюдной тайге дойти до точки на континенте, где самый узкий пролив: его ширина, по-моему, 7 км. Потому что если и строить мост, то только в этом месте. А 536 км по Хабаровскому краю обойдутся дороже, чем сам мост.

АВИАНОСЦЫ - НЕПЛОХО, НО ДОРОГО

- Это как мост на Сахалин. То же самое. Теоретически - было бы неплохо. Но это дико дорого. При всей напряженной международной обстановке, во-первых, повторять опыт Советского Союза и гробить страну и бюджет непомерными военными расходами, конечно, никто не будет. Во-вторых, у нас нет целей, как у США, проецировать военную силу на весь мир. Нам лучше развивать малые ракетные катера с «Цирконом» (новейшая российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. - Ред.), а также высокоточное оружие, которое, как уже доказано, не требует огромных расходов. Ну и, кроме всего прочего, на сегодняшний день у нас нет в стране ни одного дока, способного начать строительство авианосца.