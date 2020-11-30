От Теплой реки до Белого озера: В Гатчине очистят уникальные исторические водоемы

Русло реки Теплой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спускаясь от главного царского дворца к Карпину пруду, поневоле останавливаешься, чтобы перевести дух. Настолько прекрасен вид на парк и озера даже в позднем ноябре! Все здесь продумано до мелочей: и терраса газонов, и система озер, и даже утки выстраиваются в чинно-степенном порядке. Но через пару лет парк станет еще прекраснее. Ведь впервые за 40 лет в нем начались работы по расчистке реки Теплой, в которую, как говорят специалисты, естественным стоком поступает вода из Белого озера.

- Мы расчистим русло реки Теплой, а потом озеро Белое, Карпин пруд, - рассказывает мне председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов.

Все мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», который финансируется Федеральным агентством водных ресурсов.

Очистка Гатчинских водоемов – работа тонкая, сродни ювелирной. Весь заповедник – объект, находящийся под эгидой ЮНЕСКО. Павел Немчинов даже о том, что планируется, говорит с особой заботой.

Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов рассказывает журналистам о том, что уже сделано и что будет сделано. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы поднимем донные отложения, накопившиеся за последние 30-40 лет, - объясняет он. - Аккуратно их заберем, сложим на подготовленных площадках и так же аккуратно вывезем по наикратчайшему маршруту на участок, который предусмотрен для их складирования. Работать будем максимально опрятно, чтобы не запачкать мостовые и вообще город Гатчину.

Перед началом работ на дне реки и озер побывали водолазы, чтобы убрать оттуда крупный мусор. В 1990-е годы весь парковый комплекс был в запущенном состоянии и водоемы использовались некоторыми нерадивыми жителями как мусорки. Так водолазы вытащили из-под воды много автомобильных покрышек, каких-то бетонных блоков. Среди находок были цепи, старинные подковы, рекламные щиты, металлические прутья, древесина.

Сложность работ – не только в уникальности водоемов, но и в отсутствии хорошей дороги, по которой можно было бы вывезти большегрузами все, что поднимут со дна. Ее-то сейчас и строят подрядчики. Но не в парковой зоне, а за ее пределами, чтобы подойти к берегу Теплой с другой стороны и не нарушить историческую целостность территории.

- Места здесь топкие, - говорит руководитель проекта Кадим Гороховский. - Но мы уложим бетонные плиты на щебеночное основание, потом плиты уберем, а щебень останется.

Кадим Гороховский показывает, где строится дорога. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для директора музея-заповедника Гатчина Василия Панкратова начало очистки водоемов только в радость. Этого он требовал уже много лет. Ведь душа плачет, когда видишь, как красивейшие озера начинают зарастать камышом и покрываться болотной пленкой. Еще немного и утки, коих здесь сотни, будут брезгливо обходить дворцовый парк.

Заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Василий Юрьевич любит свой заповедник, он о нем так и говорит: «Больше такого нигде нет! Потому как у нас водная система. Система, которая располагалась на разных уровнях и работала очень сложно. В определенные времена года скидывали воду, в иные - придерживали, чтобы воды всегда было много, и она была здоровая. Поэтому и славилась Гатчина здоровой водой и здоровым воздухом».

Директор музея-заповедника Гатчина Василий Панкратов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но это в царские времена. После революции с каскадом озер уже так не работали. Почистили несколько раз и все. А в последнее время до того плохо стало, что Панкратов смело называет ту ситуацию почти экологической катастрофой. А все из-за того, что никак не могли определить, какое ведомство за очистку отвечает. Благо, что решение было найдено и на помощь пришли Росводресурсы.

Директор музея-заповедника знает немало интересных историй о парковых водоемах.

- А какая из историй впечатлила вас больше всего? – спрашиваю я Василия Юрьевича во время прогулки вдоль Карпина пруда.

На озерах Гатчины живут лебеди. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Когда Павел I основал в Гатчине второй двор, то при нем были Павловские войска, - с удовольствием рассказывает Панкратов. - Но мало кто знает, что при Павловских войсках был еще Павловский флот. Флот был достаточно серьезный, он состоял из двух больших кораблей – двухмачтовый и трехмачтовый, которые стояли у террасы-пристани. А также маленьких ботов. И знаете, что меня потрясло больше всего? Оказывается, эти корабли разыгрывали настоящие сражения и ходили под парусами! Можете себе представить, какой была глубина и какого вот качества была водная система, что на этих озерах разыгрывались сражения?!

Земснаряд «Боцман» доставал со дна крупный мусор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Признаться, я тоже была удивлена этому факту. После таких рассказов еще больше понимаешь, насколько важна та работа, которую проводит Федеральное агентство водных ресурсов. Очищают русла рек и озер, освобождая их от десятилетних отложений словно от тяжелого груза, который не давал водоемам «дышать полной грудью». Не обходят стороной и столь уникальные сложные объекты, контролируя каждый этап проводимых мероприятий.

- Гидросистема Гатчины – это разветвленная, многоступенчатая водная сеть прудов, рек, озер, каналов и гидротехнических сооружений, расположенных на них, - отмечает в разговоре с журналистами заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Татьяна Бокова. - Это основная часть уникального дворцово-паркового комплекса, уникального исторического места, где расположен Государственный музей-заповедник «Гатчина», основанный в 1766 году. Нельзя сказать, что в настоящее время состояние прудов и рек благоприятное. Необходима расчистка русел, изъятие ила, донных отложений. Росводресурсы финансируют мероприятия по оздоровлению, улучшению гидрологической сети реки Теплая, озера Белого и Карпина пруда. Предполагается в рамках мероприятия провести изъятие донных отложений примерно 191 тысячи кубометров. И выкошено будет водно-болотной растительности, водорослей примерно 790 тысяч кубометров. Мы осуществляем не только финансовый контроль, но и проводим выездные рейды. Подготовительный этап в этом году завершен. В следующем году наступит этап реализации мероприятий по озерам Черное, Филькино и ручьем Безымянный. Завершение работ на водных объектах в Гатчинском парке запланировано в 2022 году.