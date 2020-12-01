Вопрос дня: А какое слово для вас в этом году было главным? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- «Незыблемость границ» - два слова. Имею в виду эту поправку в Конституцию. «Пандемия» было важным словом, но не главным. Меня миновало, но близких коснулось.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Первое - «коронавирус». Второе - «Карабах». Это большая трагедия - война в Закавказье, но мы смогли ее прекратить.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Слово очевидное - «пандемия». Оно повлияло на всех, на многих близких. Но у меня неожиданно обнаружился мощный иммунитет. Второе - даже не слово, а словосочетание - «американская фальсификация». Это массовый вброс голосов за Байдена. Я это не полагаю, я это знаю.

Евгений НИКИФОРОВ, директор Радио «Радонеж»:

- Не слово, выражение «Слава Богу за все». Мы только что закончили 25-й фестиваль православного кино, где было более 200 компаний. Видели работы о том, что реально происходит в церкви. Документы - не фейки из интернета - свидетельствуют, что церковь процветает. Еще два слова - «милость» и «благо».

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:

- Все как у всех. Самое заметное слово - «самоизоляция». С ним сопряженное - «карантин». Другое дело - вирус как война. Он кому война, а кому мать родна. Я лично про такое лет 15 мечтал. Засел дома и занялся переводами. Обычно на канал 15 тысяч подписантов у меня было. А тут 60 тысяч подвалило. Лето и голосование меня тоже затронули. Все предложения по поправкам говорили одно: на выборы надо ходить - это единственный способ выразить свою волю. Что касается Америки, мне было интересно наблюдать про самые интересные и замечательные выборы, где нет никакой честности, а есть только ложь и обман.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Нерадостный год, необычный. И слова такие же. При этом профессиональные прогнозы погоды не отошли на задний план, хотя и изменилась жизнь. Кто-то скажет: главное слово - «удаленка». А я не находил ничего позитивного в удаленке. Нет живого общения. Мыслей и деталей нет, вот этого «глаза в глаза». Мало встреч с друзьями - не позовешь никого. Плохое слово, не главное...

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- «Самообучение». Ничему толком не учишься. Но нам твердят, что это хорошо.