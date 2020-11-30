Юлия Меньшова показала честное фото Веры Алентовой

Юлия Меньшова и Вера Алентова на кинопремьере, 2019 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова - единственная дочь актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова. Много лет назад наследница знаменитостей решила пойти по стопам своих звездных родителей. Сейчас Юлия - известная актриса и успешная телеведущая. А еще она активно ведет блог и делится с поклонниками самым сокровенным.

Юлия Меньшова поделилась уникальным черно-белым снимком со своей мамой Верой Алентовой. В кадре совсем молодая Вера Валентиновна позирует на руках с маленькой дочкой. Знаменитой актрисе на этом фото нет и 30 лет.

Поклонники пришли в восторг от раритетного снимка. "Вера Валентиновна тут очень похожа на Бриджит Бардо", "Мама - невозможная красавица, глаз не оторвать! И вы взяли от нее самые лучшие черты", "Какие вы красивые", "Какое хорошее фото", - восхитились фолловеры.

Юлия очень близка с мамой. Она трепетно относится к родительнице и всячески опекает близкого человека. Меньшова помогать маме выглядеть современно и красиво. Для этого она раз в год уговаривает Веру Валентиновну перебирать вещи в гардеробе и избавляться от устаревших моделей.

Стоит отметить, что Алентова известна своей любовью к преображениям. 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит" по-прежнему привлекает к себе внимание поклонников. Супруга Владимира Меньшова много снимается и играет в спектаклях.

Меж тем в прессе с завидной регулярностью обсуждают внешний вид знаменитости. В 2009 году ходили слухи, что Алентова сделала неудачную пластику лица. Якобы хирургическое вмешательство сказалось на мимике, исказило форму глаз, а также изменило очертания губ звезды. Недавно поговаривали, что актриса вновь легла под нож хирурга, чтобы исправить ситуацию. Сама Вера Валентиновна предпочитает не говорить о пластике и омолаживающих процедурах. Зато она охотно рассказывает, как можно похудеть. По ее словам, просто нужно закрыть рот. "Секрет простой - нужно захлопнуть рот и перестать есть. Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет. Это самое главное. Потому что все остальное: морщины и прочее, конечно, выдают возраст, но, если ты в этом тонусе остаешься, то и чувствуешь себя прекрасно... Женщине важно хорошо выглядеть, быть хорошо одетой, чтобы эти вещи ей шли и на ней сидели", - делилась Вера Валентиновна.