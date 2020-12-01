«Должен высказаться»: Бывший муж Гагариной сделал заявление о разводе с певицей

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков разошлись осенью прошлого года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера стало известно, что Полина Гагарина подала заявление на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Извещение о бракоразводном процессе появилось на сайте суда только сейчас, хотя артистка подала документы в Люблинский районный суд еще 24 ноября. В ответ на эту новость Дмитрий Исхаков сделал заявление в Инстаграме. Бывший муж звезды записал короткий видеоролик, в котором признался, что не жалеет о прожитых с певицей годах.

- Друзья, я должен высказаться. Несмотря на то, что Полина подала на развод, я все еще думаю, что семья - это лучшее, что может произойти с человеком в его жизни. Добрая счастливая семья. Верьте в любовь и будьте счастливы, - пожелал Исхаков.

С разводом Полина тянула почти год. Знакомые Гагариной рассказывали, что певица и ее муж не живут вместе с осени 2019 года. Косвенно это подтвердил и сам Исхаков. Недавно Дмитрий признался в Инстаграме, что уже год живет без секса.

- Год без секса, полет нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, попробуем продержаться еще год, - написал Дмитрий.

Дмитрий не раз намекал в Инстаграме, что все еще любит Полину. Фото: Инстаграм.

Бывший муж Гагариной признался, что его совершенно не привлекают отношения без любви. С того момента, когда от него ушла жена, Дмитрий не раз давал понять, что по-прежнему любит Полину, и что инициатором их развода является именно она.

- Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною владеет страх и даже некая брезгливость. Наблюдая, как люди с легкостью меняют партнеров, я задаюсь вопросом, что со мнои не так, и как они это делают?! Сама мысль о поцелуе совершенно чужого и незнакомого человека, вызывает во мне очень сложную и противоречивую реакцию, - рассказывал Исхаков. - Быть может, у меня что-то не так с тестостероном или банально низкий уровень афродизиачных устриц в организме?! Думаю о себе, как о сорокалетнем человеке, который начисто лишен тяги к поиску приключении на свою Ж…

Напомним, 42-летний Дмитрий Исхаков и 33-летняя Полина Гагарина развелись после семи лет брака. История любви певицы и фотографа начиналась очень романтично: будущие супруги познакомились во время фотосессии. Полине очень понравились сделанные Дмитрием фотографии. Они встречались почти год, пока Исхаков не сделал певице предложение.

Ни Полина, ни Дмитрий не рассказывают, из-за чего они решили разойтись. Многие уверены, что все дело в деньгах: видимо, Гагарину стало утомлять ее положение главной добытчицы в доме. Артистка не скрывала, что зарабатывает в разы больше мужа, и говорила, что Дмитрий спокойно относится к своему статусу «мужа звезды». Напомним, по данным рейтинга Forbes, Полина входит в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса (и, к слову, она в нем единственная представительница прекрасного пола). За минувший год Гагарина заработала 6,4 млн долларов.