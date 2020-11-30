«Как будто мы - одна семья»: Как амбулаторные квартиры помогают выздоравливать больным лейкемией

Сейчас Дарья живет в амбулаторной квартире, которую ей предоставил Фонд борьбы с лейкемией. Фото: из личного архива

Уже во второй раз лечащий врач оставляет Дарью в Москве. Первый раз она прилетела в столицу в декабре 2019 года – доктор назначил ей три курса поддерживающей химиотерапии, а также вскользь упомянул, что, возможно, после операции ей придется в городе задержаться. Так и оказалось – когда в апреле 2020 года Дарья приехала в столицу уже для пересадки костного мозга, она узнала, что после трансплантации необходимо какое-то время находиться недалеко от клиники, чтобы при возникновении возможных осложнений оперативно обратиться к врачу.

Дарья живет в деревне «Лесная база» Черлакского района Омской области. Еще в 2010 году там насчитывалось всего 95 жителей. В деревне две улицы, дома топят дровами, в некоторых нет воды, зарплаты и пенсии совсем крошечные. Как человеку из такой маленькой деревни найти средства на аренду квартиры в Москве хотя бы на месяц? Когда, казалось бы, самый сложный этап завершен и остается сделать последний шаг – пройти послеоперационную реабилитацию – все может рухнуть из-за отсутствия жилья в столице. И вот тогда на помощь приходит Фонд борьбы с лейкемией.

Сейчас Дарья живет в амбулаторной квартире, которую ей предоставил Фонд – ей нужно быстрее закончить лечение, чтобы вернуться домой к мужу и 10-летнему сыну.

«Если бы не Фонд, я не знаю, что бы я делала – где бы я жила, на что жила...»

Требований к такой квартире довольно много. После трансплантации костного мозга пациенты должны жить в чистом месте, без «бабушкиных ковров», пыли и лишней мебели. Квартира должна находиться в пешей доступности от клиники, так как поездка в общественном транспорте, это лишний удар по ослабленному иммунитету. Для таких пациентов, как Дарья, амбулаторная квартира – последний и очень важный шаг к выздоровлению.

Родственники пациентов при необходимости могут приезжать в Москву и останавливаться вместе с ними, но это не всегда возможно, особенно теперь – во время пандемии. В первый приезд Дарьи в Москву к ней на неделю приезжал муж. Сейчас это небезопасно – нужно иметь справку о сданном тесте на коронавирус, а иногда и сидеть на карантине. И в те дни, когда помощь нужна, а родственники не могут быть рядом, спасают соседи. На первой квартире Дарью часто выручал сосед.

«У меня были проблемы со спиной, а он был “на ходу”. Я встать не могла, чтобы воды попить. А он и в аптеку мог для меня сходить, и воды принести. Рядом никого из родственников нет, а он просто помог.»

В соседней с Дарьей комнате живет Руслан Фото: из личного архива

Сейчас в соседней с Дарьей комнате живет Руслан, который также как и она проходит лечение в НМИЦ гематологии. Два человека из разных городов, с разными историями и судьбами встретились в непростой момент и стали друг другу на время самыми незаменимыми помощниками.

«Сейчас с соседом тоже взаимовыручка – то я ему помогу, то он мне. Эта помощь и общение очень дорого стоят. Как будто мы – одна семья. Получается так».

Помочь подопечным Фонда борьбы с лейкемией можно здесь.