"Запомнили в разбитом состоянии": Цымбалюк-Романовская ответила на скандальный выпад друга Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Армен Джигарханян до самой смерти страдал из-за того, что его доброе имя полоскали в скандальных шоу. По словам друга артиста, художника Никаса Сафронова, Армена Борисовича невероятно огорчало, что в эфире таких программ его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская делилась сокровенным о жизни с ним на всю страну.

"В этих программах было огромное количество лжи и нарочитого гротескного преувеличения. Они принесли одну только боль Армену Джигарханяну", - заявил Никас Сафронов.

Но более всего художника возмущает то, что даже после смерти Армена Борисовича его обсуждают в скандальных шоу. А некоторые и вовсе пытаются прославиться за счет звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".

Меж тем Виталина Цымбалюк-Романовская имеет на этот счет другое мнение. "Я принимала участие в таких программах, чтобы защищаться. Обвинения Армена Борисовича перешли в публичные. Он был очень болен. Я не понимаю, для чего человека в таком состоянии показывать широкому кругу людей, еще и почитателям его творчества", - цитирует пианистку ФАН.

По мнению Виталины, артист в скандальных телешоу был "больной и не очень хорошо соображающий, что он делает и говорит". "Это плохо. Я считаю, это перечеркнуло практически все его заслуги. Фильмы, которые он снимал 30-40 лет назад, были прекрасными и гениальными, но о них забыли. А запомнили Армена Борисовича уже в старом, разбитом и больном состоянии", - добавила пианистка.

Бывшая супруга Джигарханяна уверена, что актер не понимал, что происходит вокруг него. "Его использовали, показали в невыгодном для него свете", - резюмировала артистка.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Похоронили актера 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая трагически погибла 33 года назад. По словам Виталины, на прощании с Джигархяняном не было никого из тех, кого Армен Борисович любил. "Никого! ! Понимаете? Для меня это страшно", - посетовала она.