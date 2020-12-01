Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 1 декабря 2020

Азербайджан. Шуша. Российские и азербайджанские военнослужащие у въездного знака в город. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В КАРАБАХ ВОЙДУТ ТУРЕЦКИЕ САПЕРЫ

В Нагорный Карабах все-таки войдут турецкие военные специалисты.

"Специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях. Турецкие военные специалисты проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных устройств, а также организуют учебные занятия для наших инженерных подразделений", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район", - также информирует сайт Минобороны Азербайджана.

В это время российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь на 40 человек.

АРМЕНИЯ В КОНСУЛЬТАЦИЯХ

"Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь возвратить на родину военнопленных и заложников, находящихся в Азербайджане", - сообщает пресс-служба президентского аппарата Армении.

Саркисян пишет, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены тем, что из Азербайджана не возвращаются пленные. У здания правительства не прекращаются акции протеста родителей и родственников военнопленных. Многие требуют вернуть хотя бы тела пропавших без вести.

"Посредничество президента России станет большой поддержкой в решении крайне болезненного вопроса - возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших", - говорится в сообщении.

За один день министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина и Чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси. С ними Арутюнян обсудил вопрос связанный с возвращением пленных, проблемы с обнаружением без вести пропавших и обменом телами погибших, работы с МККК по указанным направлениям, сотрудничество с Минобороны России и командованием миротворческого контингента России.

"Прокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье "финансирование терроризма" после обвинений в адрес Турции в переброске в Азербайджан боевиков террористических организаций для участия в военных действиях во время эскалации конфликта в Карабахе", - сообщают в пресс-службе ведомства. По мнению прокурора Армении в Карабахе побывали члены четырех запрещенных в России международных террористических группировок.

В КАРАБАХЕ ВСЕ СПОКОЙНО

"На двадцати трех наблюдательных постах продолжается круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

За прошедшие сутки режим прекращения огня соблюдался по всей линии соприкосновения. В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении за сутки вернулись 1699 человек. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч беженцев", - сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ

По данным генерала российскими миротворцами оказана помощь в обеспечении возобновления учебного процесса в школе № 2 г. Степанакерта. К 27 ноября к учебе вернулись более 400 школьников. Оказывается помощь в восстановлении школы № 8 г. Степанакерта. Сейчас в ней завершаются восстановительные работы, подключено электропитание, восстановлена система отопления, завершена установка стеклопакетов.

"Российские миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций. За сутки на территории Нагорного Карабаха восстановлено три опоры линий электропередач, 1 200 метров газопровода, более 1500 метров линий связи и две трансформаторных подстанции. Специалистами российского миротворческого контингента продолжается очистка местности от взрывоопасных предметов", - отмечает представитель военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что при координации миротворческих сил России и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших. Установлены контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В НАТО НЕ ДОВОЛЬНЫ МИРОМ

"Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты. Она разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе", - заявил с нескрываемой завистью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран - участниц альянса.

Трансляция шла в Twitter. И многих интернет пользователей удивил этот пассаж о чем они написали в комментариях.

Столтенберг также заявил, что в ответ "на увеличение Россией своего военного присутствия в Крыму, НАТО должно нарастить свое присутствие в Черноморском регионе и обсудить этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, что мы сделаем в среду с их министрами".

А еще он признал, что НАТО "уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно провело там учения, а также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием".