Откуда взялись три волосинки в пушкинском гробу и эксперт Карацуба

Наш корреспондент посмотрел новый фильм про Пушкина, от которого слегли все пушкинисты. И тоже тяжело заболел

Две недели назад, когда все пушкинисты в моей ленте слегли в муках и корчах, я и не думал,что все так плохо. Пушкинисты, они же нежные как волнистые попугайчики. Все им не так, все не эдак. Я один раз во время экскурсии в квартире на Мойке имел неосторожность сказать, что мне Наталья Николаевна нравится, так женщина-экскурсовод меня возненавидела и потом урчала чревовещательно всю экскурсию.

А здесь специалистам поплохело хуже пандемии после просмотра по "Первому" фильма Сергея Бравермана "А.Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях". Они даже коллективную жалобу на "Первый канал" написали. Жалоба начинается так: "Духом оскорбительной пошлости дохнуло на тех, кто не потерял еще представления о достоинстве российской культуры".

Каюсь, я не придал этому особого значения, но сегодня в ютубе нашел фильм и посмотрел.

Знаете, я совсем не пушкинист. Но духом оскорбительной пошлости повеяло даже на меня. И я тоже слег в муках и в корчах.

Меня даже не сам навет на Пушкина поразил (что уж греха таить, сам люблю присочинить), а сколько некачественность работы, показанной по главному телеканалу страны. Я тоже привыкаю к "богородицыну сбору". Но мне пока что не все - божья роса.

Госпожа Карацуба

В первых кадрах нам провозгласили: вот, мол, в России все документы о смерти и похоронах Пушкина сильно перевранные и отцензуренные, поэтому настоящую правду ищи за рубежом. На экране появляется зарубежный "эксперт", специалист по смерти Пушкина, Татьяна Карацуба. Выглядит "эксперт Карацуба" как человек альтернативно одаренный. Таких у нас в Гольяново даже на порог супермаркета не пускают.

Но телеэфир тебе не супермаркет, Карацубе дают слово, она этим активно пользуется. С ее слов получается, что Пушкин был бастардом Александра Первого. Все дети Пушкина были не от Пушкина. Поэта вытащили из гроба и похоронили на болоте, а в гроб положили другого человека. Фактчекинг у эксперта явно хромает, цыганку Таню она называет Тоней, рассказывает что-то про пятого ребенка, зачатого под прикрытием Пушкина и о том, как Александр Сергеевич и беременная Гончарова в детском магазине ("Кенгуру", наверное), столкнулись с императором Николаем, и тот, погрозив пальцем сказал: плохо ты себя, Наташенька, ведешь.

Понятно, что жанр "хрень и жбонь" давно приветствуется в журналистике, но хрень хрени рознь и писать в глаза тоже надо умеючи.

Пока уважаемый эксперт это рассказывала, я чуть-чуть погуглил ее, прочел, что она специалист широкого профиля, недавно сообщила на весь ютуб, что Россия лишилась Северного флота

И ладно бы тетю Таню показывали в рамках "пятиминутки бреда", но нет. Вместо того чтобы вызывать "неотложку" или проводить обряд экзорцизма, авторы миксуют бред Карацубы с комментариями специалистов из Пушкинского дома и Михайловского. А ведущий с умным видом повторяет как истину. Да-да, мол, как известно, ни один из детей Пушкина не был похож на поэта.

(Ага, кто не знает, что Мария Гартунг только после полусотни пластических операций хоть немного стала походить на Пушкина).

Или: как известно, Царскосельский лицей был открыт для императорских бастардов. (Конечно, Кюхельбекер, Пущин, Дельвиг, вы думали, кто?).

По мнению авторов, фрейлины были гаремом императора, "каждая фрейлина обязана или должна была родить,по его велению, ребенка». (Поем: "работа у нас простая, работа у нас такая"). Причем, Наталье Гончаровой тоже велели не отлынивать и трудиться как из пушки ("рассказ служанки" форева).

И далее все в таком духе и без конца и краю, без логики и проверки фактов. Одного секунданта перепутали с другим, пушкинский гроб поставили под копыта чучела лошади. (Спасибо, что той самой, которая в ГМИИ висела)

Причем, можно себе представить восторг пушкинистов, чье мнение привели в фильме, а потом обрезали так, что они выглядят полными наполеонами под стать "зарубежному эксперту".

И самое интересное приберегли на финал. Изящный пуант с пробиванием дна могилы Александра Сергеевича. Ведущий рассказывает, как в Михайловском ремонтировали захоронение Пушкина, а в гробу нашли только прах и клок волос. Представляете? - напирает журналист - Только горстку праха и клок волос. (Потрясающе, а должны-то были вход в Лукоморье найти, кота ученого и месторождение морошки).

Сергей Медведев(он ведущий) делает загадочную мину. Говорит с волнением, как человек, находящийся на пороге выдающегося открытия. "А ведь черепа Пушкина в могиле не было. Так ОТКУДА этот клок волос?"

(Откуда? Из ж...? - приходит в голову пошлая мысль).

На основании собственных измышлений, откровений Карацубы и, наверное, пса Ингуса, в конце зрелища делают вывод: Нужно могилу еще раз вскрыть, достать клок волос и тщательно его исследовать. Этого жаждет и требует отечественная наука. И ничего в этом предосудительного нет.

И прям поспорить-то трудно. Страсть, как нужно проверить. Происхождение клока волос меня теперь так занимает, что я теперь корчусь и уснуть не могу. Вот, решил с вами поделиться соображениями от увиденного. А за стиль - извините. Духом оскорбительной пошлости пропитался.