«Могу позволить себе свободно дышать»: Собчак объяснила, почему не носит маску в общественных местах

Ксения Собчак объяснила, почему она не носит защитную маску. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак в Инстагарме объяснила, почему она не надевает маску в общественных местах. Этот вопрос возник, когда телеведущую сфотографировали на премьере «Братьев Карамазовых» в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. На своей странице Собчак объяснила, что может не носить маску, так как у нее есть антитела к коронавирусу.

- У меня антитела, и я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода, - написала Ксения. - Могу позволить себе свободно дышать даже в переполненных общественных местах.

Таким образом телеведущая отреагировала на комментарий журналиста Романа Супера к ее посту. Собчак похвалила постановку и сообщила, что в зале не было ни одного свободного места. «Ни одного свободного? Ну, в больницах тоже уже ни одного свободного. Молодцы», - иронично высказался Супер о поведении Собчак.

Другие подписчики тоже не одобрили действий Ксении и напомнили, что хотя она и переболела, все равно должна носить маску – хотя бы из уважения к другим.

«Несмотря на то, что переболели, маску надо носить из уважения к другим. Не у всех ведь антитела», «Она может быть носителем, а сама не болеть!», - пишут фолловеры.

Коронавирусную инфекцию у Собчак обнаружили в начале октября. У телеведущей поднялась температура, ее лихорадило, начался кашель. Причем даже во время болезни Ксения не соблюдала карантин. Уже через 10 дней после того, как у нее нашли коронавирус, телеведущая появилась в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на премьере спектакля «Бесы», который поставил ее муж, режиссер Константин Богомолов. Видимо, Ксении так хотелось поддержать супруга в этот важный для него день, что она пренебрегла правилами и явилась на премьеру, рискуя заразить других зрителей. К слову, Собчак тогда скрыла, что у нее COVID-19. Ведь если бы о ее болезни стало известно, Богомолову пришлось бы соблюдать двухнедельный карантин, и премьера оказалась бы под угрозой срыва.

Перед тем, как сдать тест на коронавирус, Ксения съездила в Костромскую область и встретилась с выигравшей выборы главы Повалихинского сельского поселения уборщицей Мариной Удгодской. После съемок в программе «Осторожно, Собчак!» Марина публично заявила, что заразилась от Собчак коронавирусом.

- Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, по ходу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37, - рассказала Удгодская в соцсетях. По ее словам, заболела не только она, но и ее дочь.