Палестина надеется на участие России в переговорах с Израилем

Абдельхафиз Нофаль заявил, что его страна готова к возобновлению переговоров с Израилем. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что его страна готова к возобновлению переговоров с Израилем, но лишь при условии изменения принципов диалога и в случае предоставления международных гарантий выполнения договоренностей.

Нофаль также сообщил, что прекращенные в мае контакты сторон конфликта возобновились, но продолжать их лишь при участии США недопустимо. В качестве нового посредника в переговорах Палестина хотела бы видеть Россию.

«Мы делаем очень большие ставки на участие России, мы считаем, что Россия может сыграть очень большую роль в этом вопросе... Мы не хотим, чтобы американцы остались единственными, кто решает этот вопрос», – заявил Нофаль.

История отношений Палестины и Израиля - это череда конфликтов и взаимных претензий, которая тянется с момента создания еврейского государства в 1948 году. Очередной попыткой решения палестино-израильского конфликта является подписание плана Трампа по Палестине, известного под названием «Сделки века».

План Трампа, за который его номинировали на Нобелевскую премию мира, на международном уровне закрепляет все претензии Израиля. Понятно, что в Иерусалиме план США по ближневосточному урегулированию был воспринят с энтузиазмом, в то время как в арабском мире документ, опубликованный на сайте Белого дома, назвали «не стоящим тех чернил, которыми он написан».