Убийство иранского ученого может привести к войне на Ближнем Востоке

Убийство ученого стало очередным провалом иранских спецслужб, которые упустили из виду диверсионную группу, орудующую недалеко от иранской столицы Фото: REUTERS

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с каждым днем обрастает все новыми подробностями. Подчас они противоречат друг другу. Растет и количество версий случившегося 27 ноября в 80 км от Тегерана.

Убийство ученого стало очередным провалом иранских спецслужб, которые упустили из виду диверсионную группу, орудующую недалеко от иранской столицы.

Фахризаде был высокопоставленным офицером Корпуса стражей исламской революции. По данным американских спецслужб, он возглавлял засекреченную программу Ирана по разработке ядерной боеголовки. Очевидно, что в его ликвидации были заинтересованы многие.

Западные СМИ сразу назначила ответственным за убийство Фахризаде Израиль. Эту версию подхватили и иранские журналисты. Не заставило себя ждать и официальное заявление Тегерана, который обвинил в гибели ученого еврейской государство.

Политолог-иранист Карине Геворгян, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», отметила, что ситуация намного сложнее. Нельзя исключать, что Ближний Восток готовится к полномасштабной войне при участии Соединенных Штатов.

- В США действительно сейчас идут консультации по поводу начала большой войны под конец срока Дональда Трампа. Неслучайно сняли министра обороны Эспера, который выступал против этого, - отметила политолог. – Да, газета The New York Times переводит стрелки на Израиль. С другой стороны, Израиль сильно обеспокоен, поскольку Иран, как показывают спутники, на 20 точках привел ракетные установки в боевую готовность. Складывается ощущение, что Тегеран готовится к удару.

Ко всему прочему, Вашингтон наращивает силы в этом регионе, перебрасывая авианосцы и бомбардировщики.

- Но не стоит списывать фактор России в этом вопросе, - добавляет Геворгян. - Каспийская флотилия оснащенная всем, чем только возможно, в том числе «Калибрами», ходит сейчас недалеко от берегов Ирана, Азербайджана и Турции. Она пришла туда сразу после подписания мирного соглашения по Карабаху.

Напряженность на Ближнем Востоке в последние месяцы зашкаливает. И конфликт в Нагорном Карабахе как нельзя лучше вписывается в нарастающее противостояние между государствами.

- Не будем забывать, что более 60% вооружений (современных и дорогих), которые использовал Азербайджан в войне в Нагорном Карабахе, поставлялись ему Израилем. Без этого Баку не смог бы вести такие боевые действия, - поясняет политолог. - Во время боевых действий куча беспилотников залетала на территорию Ирана. Обстреливалась территория, и пару раз иранцы раздраженно отвечали, усилили погранотряды. Иран изо всех сил пытаются втянуть в большую войну. И это несмотря на то, что МИД Турции выразил возмущение и сочувствие иранской стороне в связи с убийством Фахризаде.

Тегеран уже пообещал дать решительный ответ на убийство ученого-ядерщика, заявил советник аятоллы Хаменеи и глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камаль Хазари. Успеет ли Дональд Трамп приступить к решительным действиям на Ближнем Востоке - неизвестно, но очевидно, что налаживать непростой диалог с Ираном предстоит администрации нового президента США Джо Байдена.