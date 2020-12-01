Спят как сурки: в Московском зоопарке тушканчиков уложили на зиму в специальные холодильники

Всего в зоопарке имеется пять тушканчиков. И за каждым в течение спячки будут следить специалисты

Накануне пользователей социальных сетей взволновало фото тушканчиков, впавших в спячку. Сотрудники Московского зоопарка кормили их в последнее время, как слонов - высокопитательными кормами. И тех-таки разбарабанило аж до 400 граммов живого веса. Четвертая часть от этого сгорит в течение зимы в сновидениях. Как говорится, тушканчик спит - похудение идет.

А взволновался народ потому, что грызунов поместили не в ложе с шелковыми простынями, усыпанными лепестками роз, а в деревянные ящики. Более того, гробницы разместили в специальных холодильниках, в которых поддерживается температура от двух до четырех градусов выше нуля.

- Это бесчеловечно, - то ли в шутку, а то ли всерьез отреагировали юзеры.

- На самом деле, нормально, - ответила им генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Наши зоологи следят за тем, чтобы жизненные циклы тушканчиков были такими же, как и у их диких сородичей. Во второй половине лета мы имитируем грызунам природную смену сезона: постепенно снижаем температуру воздуха в вольере и корректируем рацион питания. Зверькам необходимо набрать достаточную массу тела, чтобы проспать всю зиму без вреда для организма.

Всего в зоопарке имеется пять тушканчиков. И за каждым в течение спячки будут следить специалисты. Проверять температуру тела, взвешивать, измерять пульс (вместо привычных 300 ударов в минуту он во время сна составляет всего 5-6).

ВОПРОС - ОТВЕТ

- А если тушканчик слишком стремительно худеет?

- Тогда его обязательно разбудят и начнут докармливать.

- А не могут ли они задохнуться в этих холодильниках?

- Нет. Холодильники не герметичны. К тому же грызуны в этом время дышат редко и мало.

- А кто еще уснул в зоопарке? Или готовится к спячке?

- Конкретно сейчас в спячку впали сурки. Они также накопили жировые запасы и спрятались в норках. Их сон будет продолжаться четыре-пять месяцев. К зимней спячке готовятся медведи, еноты, енотовидная собака и ежи. А теплолюбивых животных мы уже переместили в отапливаемые вольеры. Их вернут на улицу с приходом весны.