Оскандалившийся Меладзе возглавил рейтинг самых нежелательных артистов на "Голубых огоньках"

Певец вроде как хотел обратить внимание на проблемы развлекательной индустрии, но сделал это странным образом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Недавний призыв Валерия Меладзе "потушить огоньки" не остался незамеченным зрителем. Певец вроде как хотел обратить внимание на проблемы развлекательной индустрии, но сделал это странным образом: призвал коллег-артистов отказаться от участия в праздничных программах. Мол, зрители включат телевизор - а "огонька"-то нет.

- Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы в течении многих месяцев, - написал Меладзе в Инстаграме.

Такой расклад, крайними в котором почему-то оказались зрители, их, похоже, сильно задел. Согласно опросу "Кого бы вы не хотели видеть на Голубом огоньке?" на одном из популярных сайтов, лидирующую позицию в антирейтинге занял именно "бунтарь" Валерий Меладзе (См. "КСТАТИ"). Народную любовь подкосило не только скандальное заявление, но и попытка певца замять конфликт: не получив поддержки от коллег, Меладзе поспешил забрать свои слова обратно и таким образом окончательно подорвал к себе доверие.

Между тем, заявивший о финансовых трудностях Валерий Меладзе - человек далеко не бедный даже в отсутствии гастрольного "чеса": выручают корпоративы.

- Заказать Меладзе на частное мероприятие сейчас стоит 80 тысяч евро (более 7,3 млн рублей. - Ред.). Да, в последнее время расценки выросли, в том числе и у Валерия: это связано и с дефицитом заказников, и с боязнью артистов заразиться коронавирусом, - рассказал kp.ru организатор мероприятий со звездами. - Но тем не менее, спрос на Меладзе есть, в ближайшее время запланировано несколько выступлений.

- Валерий Меладзе всегда был дорогим артистом, - уверен звездный промоутер Сергей Лавров. - Его гонорар за мероприятия никогда не был меньше 50 тысяч долларов. И даже на кассовых концертах он зарабатывал больше других звезд: когда все собирали по 1 миллиону рублей за концерт, он получал 2 миллиона. В прошлом году с гастролей не вылазил, собирал залы. Но сейчас, понятное дело, туров нет.

Кроме того, СМИ выяснили, чем владеет "обедневший" в коронакризис исполнитель. У Меладзе есть дом на Рублевке, чья стоимость изначально оценивалась в 2,5 миллиона долларов, а сейчас многократно возросла. В 2010 году певец приобрел роскошный особняк в "подмосковной Венеции" - элитном поселке Millennium Park: цена такой недвижимости - около 600 миллионов рублей.

Также в собственности певца имеется и коммерческая недвижимость, в том числе торговый центр, площади которого сдаются в аренду. Как следует из финансовой отчетности предпринимателя Меладзе, только по документам он получает 14 миллионов рублей в год чистой прибыли от арендаторов.

КСТАТИ

Топ-5 самых нежелательных звезд на "огоньках"

1. Валерий Меладзе

2. Ольга Бузова

3. Моргенштерн

4. Филипп Киркоров и Николай Басков

5. Алла Пугачева.