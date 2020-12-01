Шведка держала сына в полной изоляции в течение 30 лет

Полиция столицы Швеции, Стокгольма задержала 70-летнюю женщину по обвинению в удержании собственного сына в полной изоляции в течение 30 лет. Фото: Shutterstock

Полиция столицы Швеции, Стокгольма задержала 70-летнюю женщину по обвинению в удержании собственного сына в полной изоляции в течение 30 лет.

Ее забрали в участок, мужчину отправили в больницу.

41-летнего пленника случайно обнаружила родственница семьи. Прибывшая в дом полиция отправила запуганного мужчину, покрытого ссадинами и язвами в больницу, женщину увезли для допроса.

Согласно предварительным данным, шведка посадила своего ребенка в домашнюю тюрьму из-за излишней заботливости о ребенке. Когда мальчику было 12 лет, мать убедила его в том, что мир опасен, а все вокруг желают ему только зла.

Ребенок перестал ходить в школу, выходить на улицу, общаться с другими людьми. Следующие три десятка лет единственным его собеседником была лишь «заботливая» мама.

По всей видимости, мать и сама нечасто выходила из помещения – квартира оказалась буквально завалена хламом и мусором, в ней царила жуткая антисанитария.