Москвич с ножом напал на курьера ради пиццы

Отдавать заказ молодой человек не собирался и оказал сопротивление налетчику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это произошло несколько дней назад в Можайском районе на западе столицы. Ранним утром 33-летний курьер одной из служб доставки еды спешил с заказом в дом рядом с Кунцевским рынком. В сумке мужчина нёс две пиццы, он спешил как можно скорее отдать их клиенту.

Свернув во двор, курьер заглянул в телефон, чтобы свериться с картой. Он не успел заметить, откуда и как перед ним появился молодой человек с ножом. Незнакомец размахивал лезвием перед лицом курьера и требовал немедленно отдать ему содержимое термосумки. Сначала он попытался объяснить налётчику, что в ней всего лишь пицца и больше ничего ценного. Но был ещё больше удивлён, что именно она незнакомцу и нужна.

Однако курьер не собирался расставаться с заказом и стал защищать сумку. Грабитель на это точно не рассчитывал и даже растерялся, сначала он отступил назад, а затем опустил нож и быстро скрылся в ближайшей подворотне.

О своих утренних приключениях курьер сразу сообщил в полицию, он описал внешность грабителя-неудачника сотрудникам правоохранительных органов. Ориентировку на парня с ножом сразу передали всем патрульным района. Уже через час молодого человека удалось задержать.

—Поступило заявление от курьера, который сообщил, что около 7 часов утра неизвестный с применением ножа совершил на него нападение с целью хищения двух пицц, общей стоимостью 1 670 рублей. В ходе отработки по приметам был задержан 25-летний житель Москвы, — сообщил источник kp.ru.

На молодого человека уже завели уголовное дело за разбой с применением оружия. Мотивы своего поступка парень оперативникам объяснить так и не смог.