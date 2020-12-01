Хэмилтон заболел коронавирусом, Клебо остался дома

Сегодня стало известно, что положительный тест на COVID-19 сдал пилот «Формулы 1» Льюис Хэмилтон. Фото: REUTERS

Коронавирус продолжает гулять по аренам в различных видах спорта, выбивая из строя лидеров. Сегодня стало известно, что положительный тест на COVID-19 сдал пилот «Формулы 1» Льюис Хэмилтон. Только в воскресенье, 29 ноября, британец выиграл свой очередной Гран-при в Бахрейне, и вот такая напасть.

«Если не считать легких симптомов, в остальном он здоров, и вся команда шлет ему наилучшие пожелания скорейшего выздоровления", - сообщает команда «Мерседес» в Твиттере и добавляет, что о замене Льюиса на другого гонщика объявит дополнительно.

До финиша чемпионата осталось две гонки – опять же в Бахрейне и Абу-Даби. Впрочем, Льюис в этом сезоне уже выиграл все что мог и завоевал свой седьмой чемпионский титул, догнав по этому показателю самого Михаэля Шумахера. «Мерседес» тоже досрочно выиграл командный кубок, так что отсутствие главной звезды уже ничего не изменит.

А вот отсутствие на двух предстоящих этапах лыжника Йоханнеса Клебо может нарушить борьбу в Кубке мира. Т Фото: REUTERS

А вот отсутствие на двух предстоящих этапах лыжника Йоханнеса Клебо может нарушить борьбу в Кубке мира. Трехкратный олимпийский чемпион уже выиграл две гонки и лидирует в общем зачете. Но теперь его сможет обойти Александр Большунов, отстающий от норвежца на 39 очков.

Что же случилось с Клебо? Нет, он жив-здоров, но просто боится заразится коронавирусом и не хочет лететь в континентальную Европу. Словом, норвежец пропустит два этапа до Нового года в Давосе (12 – 13 декабря) и Дрездене (19 – 20 декабря). А вот будет ли он соревноваться на «Тур де Ски», который пройдет с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии, пока не известно.