В Москве дворник из Киргизии нашел на улице потерявшегося восьмилетнего мальчика

Ребенка неравнодушный дворник нашел на автобусной остановке Фото: Артем КИЛЬКИН

Рано утром в воскресенье, 29 ноября, в отдел полиции по району Крылатское пришел 49-летний дворник из Киргизии, который рассказал, что нашел на улице ребенка. Мальчишку мужчина привел с собой в участок. Оказалось, что ребенка неравнодушный дворник нашел на автобусной остановке.

- Было очень рано. Он один сидел на улице и был явно напуган. Я спросил, что произошло, и мальчик рассказал мне, что он потерял свою маму, - дал показания дворник.

Ту же саму историю подтвердил и ребенок. Потеряшке сейчас всего 8 лет. По словам мальчика, в Москву он недавно приехал со своей мамой из поселка Кореновский, Краснодарского края.

- Личность матери ребенка уже установлена. Это 29-летняя жительница Краснодарского края. Женщина объявлена в розыск, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

В полиции просят женщину самостоятельно явиться в участок. Пока ее местонахождение неизвестно. Тем временем ребенок временно помещен в детский реабилитационный центр.