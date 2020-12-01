В Москве дворник из Киргизии нашел на улице потерявшегося восьмилетнего мальчика

Ребенка неравнодушный дворник нашел на автобусной остановке
Фото: Артем КИЛЬКИН
Рано утром в воскресенье, 29 ноября, в отдел полиции по району Крылатское пришел 49-летний дворник из Киргизии, который рассказал, что нашел на улице ребенка. Мальчишку мужчина привел с собой в участок. Оказалось, что ребенка неравнодушный дворник нашел на автобусной остановке.
- Было очень рано. Он один сидел на улице и был явно напуган. Я спросил, что произошло, и мальчик рассказал мне, что он потерял свою маму, - дал показания дворник.
Ту же саму историю подтвердил и ребенок. Потеряшке сейчас всего 8 лет. По словам мальчика, в Москву он недавно приехал со своей мамой из поселка Кореновский, Краснодарского края.
- Личность матери ребенка уже установлена. Это 29-летняя жительница Краснодарского края. Женщина объявлена в розыск, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.
В полиции просят женщину самостоятельно явиться в участок. Пока ее местонахождение неизвестно. Тем временем ребенок временно помещен в детский реабилитационный центр.