«На острие»: что правда, а что вымысел в фильме о противостоянии русских фехтовальщиц на Олимпиаде

В прокат вышел фильм «На острие» - пожалуй, лучшее российское кино о спорте после «Движения вверх». Фото: кадр из фильма

В прокат вышел фильм «На острие» - пожалуй, лучшее российское кино о спорте после «Движения вверх». Круто снятое фехтование, отличная игра Светланы Ходченковой и Стаси Милославской, очень реалистично переданный нерв и экшен Олимпиады… Все получилось очень здорово. Но для зрителей есть одна опасность. Когда создатели раскручивали ленту, они дали понять, что в основе ее лежит реальная история противостояния олимпийских чемпионок Яны Егорян и Софьи Великой в Рио-2016. Не попадитесь на эту уловку. Не ищите настоящих совпадений, не портите свое отношение к настоящим спортсменкам, глядя на поступки вымышленных героев.

Круто снятое фехтование, отличная игра Светланы Ходченковой и Стаси Милославской, очень реалистично переданный нерв и экшен Олимпиады… Все получилось очень здорово. Фото: кадр из фильма

Давайте сначала вспомним, как было по-настоящему в Рио-2016. Легенда российского фехтования Софья Великая летела на эти Игры за «золотом». У нее в карьере уже было две Олимпиады и обе неудачные. В Пекине Софья стала четвертой, в Лондоне – второй, и считала то «серебро» главным поражением в своей карьере. В Рио Великая была одной из фавориток. А в финале ей прочили битву с украинкой Ольгой Харлан.

Россия против Украины в 2016-м – это прежде всего политическая афиша. И все шло к грандиозной развязке. Но вмешалась Яна Егорян. Восходящая звезда фехтования «убрала» в полуфинале украинскую спортсменку. И в женской сабле получился полностью российский финал: дерзкая дебютантка против признанной звезды, которой всей своей долгой карьерой заслужила этот титул… А дальше был драматичный бой, слезы и трогательная сцена, когда Яна после свой победы что-то шепчет Софье на ухо.

Этот фильм вам точно поможет понять, зачем нужны все эти Олимпиады и что за каждой медалью может скрываться очень непростая история. Фото: кадр из фильма

В фильме все это есть. Но не только это. В кино основное время из 115 минут ленты занимает придуманная предыстория этого финала. Придуманная круто, с хорошей драматургией, понятным смыслом и жгучей мотивацией. Но когда вы ее будете смотреть, не поддавайтесь соблазну ставить знак равенства между придуманной Кирой Егоровой и реальной Яной Егорян, и между вымышленной Александрой Покровской и настоящей Софьей Великой.

Российские спортсменки Софья Великая и Яна Егорян (слева направо) после победы в финальном поединке командного турнира по фехтованию на саблях среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Это героини фильма и сценарный главный тренер, а не реальные спортсменки идут на подлости ради большой победы. Это только в кино девочку, которая в 19 лет обыгрывает первых номеров сборной, могут выгнать из этой сборной. Это только в придуманном мире претендентке на медали Олимпиады при травме могут дать пузырек с обезболивающим и указать на дверь.

Дальше без спойлеров. Но чтобы вы окончательно не путали Егорян с Егоровой в исполнении Милославской, и Великую с Покровской, которую играет Ходченкова, вот вам еще несколько фактов.

Российские спортсменки Яна Егорян и Софья Великая (слева направо) после победы в финальном поединке командного турнира по фехтованию на саблях среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

- В фильме никому не известной дебютантке Егоровой 19 лет, ее прототипу Яне Егорян во время победы в Рио-2016 было уже 22 года, и она уже считалась вполне себе звездой.

- В фильме про Егорову никто не знает в спортивном мире, и так, конечно, не могло быть в реальной жизни. Яна Егорян с детских лет считалась очень перспективой спортсменкой. Кстати, Яна, как и спортсменка в фильме – левша. И у нее тоже была травма ноги, вот только не перед Олимпиадой, а перед чемпионатом мира.

Софья Великая. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- В фильме у героини Милославской неблагополучная семья, исчезнувшая в детстве мать, пьющий отец. У Егорян, может быть, семья небогатая, но все не так трагично. Хотя в одном интервью Яна рассказывала, что у ее отца давно другая семья, но вместе с тем дедушка олимпийской чемпионки Генрих Карпович Алавердян был известным в Советском Союзе актером и оперным певцом, народным артистом Армении.

- У Софьи Великой в биографии тоже все не совсем так, как в фильме. Там у Покровской муж – известный актер. Впрочем у Софьи тоже знаменитый супруг – олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борьбе Алексей Мишин. Они воспитывают двух детей, и первого ребенка Софья родила еще до Рио-2016.

Яна Егорян. Фото: Zuma/ТАСС

Но все эти перечисления лишь для того, чтобы не путать кино с реальной жизнью. А фильм действительно крутой. У нас очень редко умеют показать спорт так, чтобы это смотрелось очень здорово. Еще реже это удается делать без политики, и за это создателям «На острие» отдельное спасибо. Так что если у вас дети занимаются в какой-либо секции – берите их и смело идите в кино.

А если нет – то все равно идите. Этот фильм вам точно поможет понять, зачем нужны все эти Олимпиады и что за каждой медалью может скрываться очень непростая история.

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