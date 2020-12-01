Томская область активно развивает экспортно-ориентированный бизнес

Фото пресс-службы губернатора Томской области

Регион досрочно выполнил один из целевых показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», установленный на 2020 год, показав прирост числа экспортеров более чем на 20% по отношению к показателю 2018 года.

ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИЙ В СТРАНЕ

«Несмотря на эпидемиологическую обстановку и ограничения малые и средние предприятия проявили активность в реализации своей продукции за рубежом и повысили диверсификацию продаж, — отметил заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. — Важную роль здесь сыграли региональные меры по поддержке экспорта — услуги по поиску партнеров, организация онлайн бизнес-миссий, размещение продукции на международных торговых площадках eBay, Alibaba и Etsy».

На сегодня малый и средний бизнес составляет более 80% общего числа томских компаний – экспортеров.

В октябре в Новосибирске состоялось награждение победителей сибирского окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года». Победителями в двух номинациях из девяти стали томские компании «Элком+» и «Уолки Лабс». C успехом томичей поздравил губернатор Сергей Жвачкин.

«Томская область, признанная одним из центров развития инноваций в стране, активно экспортирует на внешний рынок передовые решения в области IT и телекоммуникаций, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Томские разработчики сегодня сотрудничают с мировыми лидерами IT индустрии стран Юго-Восточной Азии, Европы и США. И число томских экспортеров в этом секторе экономики каждый год только растет».

«Безусловно, эта победа – результат системной поддержки государством и региональной властью экспортно-ориентированных компаний, - подчеркнул глава региона. – Давним партнером Томской области является Российский экспортный центр. Наши компании активно пользуются сервисами РЭЦ, запросами на поиск партнеров, субсидиями на участие в зарубежных выставках. Поэтому я абсолютно уверен, что сегодняшние наши победы – далеко не последние».

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ В… ОКТЯБРЕ

Справедливости ради нужно сказать, что в регионе активно развивают и агропромышленный сектор, ориентированный на экспорт. По данным Федеральной таможенной службы на начало октября из региона экспортировано 44,7 тыс. тонн продукции АПК, выручка составила 31,9 млн долларов - на 71,5% больше, чем в прошлом году. Причем, уже к тому времени экспорт сельхозпродукции на 4,6% превысил годовой план, установленный в региональном проекте «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» (30,5 млн долларов). Ожидается, что по итогам 2020 года он достигнет 33,1 млн долларов (+8,5% к плану).

Томская сельхозпродукция в этом году экспортировалась в 32 страны. Основную долю экспорта составляет рапсовое масло (33,2 %). На текущую дату «Сибирская олива» и «Межениновская птицефабрика» поставили в Китай 11,7 тыс. тонн масла категории Extra Virgin на общую сумму 10,6 млн долларов.

Второе место по доле экспорта занимает свинина: «Аграрная группа МП» отправила 1,9 тыс. тонн своей продукции во Вьетнам и Монголию на 5,1 млн долларов. Третье место - у бобовых, которые в регионе покупает Германия, Литва, Нидерланды и Чехия. В общей сложности было вывезено 13,1 тыс. тонн этой культуры (4,3 млн долларов).

В этом году значительно увеличены поставки за рубеж куриного мяса и субпродуктов от птицефабрики «Томская» и «Межениновской птицефабрики». Всего с начала года предприятия отправили в Монголию и Китай 1,3 тыс. тонн этих продуктов на сумму 2,9 млн долларов.

СПРАВКА ЗА ПЯТЬ МИНУТ

В настоящее время заработала цифровая платформа «Мой экспорт», где российские экспортно ориентированные предприятия смогут проходить все этапы внешнеэкономической деятельности. Цифровая платформа, разработанная в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», открыта на сайте Российского экспортного центра exportcenter.ru/single-window/.

Сервисы новой системы обеспечивают экспортеру получение аналитической поддержки, субсидий, льготных кредитов, выдачу разрешений, взаимодействие с таможенной и налоговой службами.

На данный момент уже доступны пять государственных сервисов: «Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции», «Заявление на компенсацию части затрат на транспортировку промышленной продукции», «Free Sale Certificate (FSC) — Оформление и выдача сертификата свободной продажи», «Заявка на подтверждение нулевой ставки НДС» и «Таможенное декларирование». Остальные разделы проходят стадию тестирования и будут планомерно вводиться в 2021 и 2022 годах. Всего на платформе планируется создать более 40 сервисов, в том числе 24 государственных.

Создатели платформы делают акцент не только на наполнении, но и на скорости исполнения запросов. Оформление пакета документов будет проходить в разы быстрее, поскольку все файлы находятся в электронном формате в рамках одной системы. К примеру, аналитические справки можно получить в течение 5 минут с момента подачи заявки.