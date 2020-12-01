"Неудачница «Ледникового периода»": известный ведущий унизил Ольгу Бузову

Ольга ответственно относится к проекту, поэтому много времени проводит на репетициях и тренируется даже через боль Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова и ее партнер по шоу "Ледниковый период" Дмитрий Соловьев в девятый раз выиграли в зрительском голосовании. При этом пара редко получает максимальные оценки жюри и часто оказывается в номинации на вылет. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев нелестно отозвался о поющей ведущей, подчеркнув, что именно она тянет своего партнера назад.

Дмитрий Соловьев опубликовав в блоге запись очередного выступления на шоу "Ледниковый период" с Ольгой Бузовой. "Для Оли это был и останется особенный номер", - подписал видео фигурист.

Ранее ведущая "Дома-2" в своем блоге написала: "Это был особенный номер, и самый сложный для меня…. Ведь мы с Димой катались под мою песню «Люди не верили», которую я выпустила во время очень сложного периода в своей жизни… Она стала третьей песней в моей карьере, и ответом всем хейтерам и людям, которые не верили в меня, в мое будущее, не верили в мое творчество, а лишь поливали грязью, и кидали мне ножи в спину. Но я выстояла, благодаря вашей безумно сильной поддержке и любви!.. «Упавшие ангелы с новыми силами поднимутся в небеса»… Я смогла все пережить, я смогла встать, и отрастить новые крылья и доказать всем, что мечты сбываются, что нужно не бояться ставить цели и идти к ним. Нужно идти дальше и доказывать, что возможно все".

В ответ поклонники пары стали оставлять хвалебные комментарии со словами поддержки в адрес кумиров. Однако неожиданно решил высказаться острый на язык Дмитрий Губерниев. Как известно, ведущий никогда за словом в карман не лезет. Вот и в этот раз он резко осадил Бузову.

"Особенный номер неудачницы проекта?! Ты классный и уверенный. Но партнер тянет тебя назад, нет развития", - унизил артистку Губерниев.

Сама Бузова вовсю хвастается: "По результатам зрительского голосования мы вновь выиграли. Девятый раз подряд. Это настоящее счастье для меня и главная победа. Значит, все не зря. Безгранично люблю вас, мои люди. Спасибо вам за бесконечную поддержку и веру в меня".

Стоит отметить, что Ольга ответственно относится к проекту, поэтому много времени проводит на репетициях и тренируется даже через боль. Несмотря на все старания, пара Бузовой и Соловьева редко получает максимальные оценки жюри и часто оказывается в номинации на вылет, но зато постоянно одерживает победу в зрительском голосовании.

Звезда не раз говорила, что для нее важнее видеть реакцию публики и знать их мнение. Певица не собирается сдаваться и будет и дальше радовать тех, кто верит в ее победу.