«Открой Арктику!»: Российских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков о Заполярье

Меркулов Илья Олегович 12 лет, г. Москва, «Бескрайний север»

Северное сияние, белые медведи и снега, снега, снега... Какой простор для детской фантазии и для исследования! Школьников приглашают проявить свои таланты в конкурсе «Открой Арктику!».

Его проводит министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с Автономной некоммерческой организацией «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики».

Принять участие может любой российский школьник в возрасте от 6 до 17 лет. Для этого достаточно нарисовать рисунок, посвященный Арктике, культуре или истории ее народов, ее природе или освоению человеком. Список тем - самый широкий. С помощью конкурса детского рисунка организаторы хотят увлечь молодое поколение русским севером. Помочь подросткам открыть для себя особенную красоту и силу этого места. Ведь кто знает - может быть, именно с этого небольшого творческого задания в ком-то вспыхнет искорка любви к Арктике и он решит связать свою дальнейшую жизнь именно с этим регионом страны.

- Творческий конкурс — это инструмент «мягкого» влияния, способствующий национальному и территориальному самоопределению наших детей, — говорит Дмитрий Лидковский, директор АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики». - Этот проект для нашей организации — возможность изучить общественное мнение, увидеть белые пятна на карте знаний об Арктике у жителей страны и определить направления для работы по продвижения региона.

Конкурс был презентован на Международном Форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве» и приурочен к началу председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

Зырянова Анастасия, 11 лет, г. Бердск (Новосибирская обл.), «Северные узоры»

ВАЖНО

Условия конкурса

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно, являющиеся гражданами РФ. Для жителей Заполярья учреждена специальная номинация «Мой дом — Арктика».

Отправить заявку и рисунок можно через специальную форму на сайте конкурса.

Работы и заявки принимаются до 16 декабря 2020 года. С 17 по 24 декабря пройдет народное голосование в интернете в номинации «Приз зрительских симпатий». Имена победителей всех номинаций станут известны 24 декабря.

Победитель и лауреаты получат дипломы, а также ценные призы от организаторов и партнеров конкурса, среди которых - сертификаты на образовательные курсы, ноутбук, предметы для творчества, книги. Работы 100 финалистов конкурса разместят на итоговой выставке в 2021 году.

По итогам конкурса будет опубликована онлайн-галерея работ участников на сайте конкурса.

Участникам предлагается создать рисунок на следующие темы:

· природа и животный мир Арктики

· добыча полезных ископаемых в Арктике

· Северный морской путь и мореходство

· люди в Арктике (коренное население, известные путешественники, первооткрыватели, полярники и ученые)

· история освоения Арктики

· культура, праздники, обычаи и традиции коренных народов Севера

· будущее Арктики

· жил-был Мамонт (мамонты и другие древние животные, ареал обитания которых находился на территории современной Арктики)

Условия участия, список номинаций и положение о конкурсе можно найти также на сайте.