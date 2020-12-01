В Татарстане задержан серийный убийца, который жил как Раскольников

Преступник был задержан в результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В Татарстане задержан мужчина, который жил как герой романа Ф.Достоевского "Преступление и наказание" Родион Раскольников. 38-летний житель Казани Радик Тагиров расплакался, когда его задержали и под тяжестью улик признался в убийстве 26 пожилых женщин, которые он совершил в разных регионах России.

- Продолжается расследование уголовного дела по фактам убийств в период 2011-2012 годов 26 пожилых женщин, похищения их имущества, совершенных на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий.

Путем проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета, установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

После того, как преступник был задержан за кражу, у него взяли генетический материал для базы осужденных за преступления. И он совпал с материалами собранными на месте убийства пенсионерок.

- После завершения неотложных следственных действий будет направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметила Петренко.

В следствии отметили, что убийца чаще всего "охотился" в Татарстане и на Поволжье. Он стучался в окна домов на первом этаже и представлялся сантехником, который устраняет аварию в подвале дома. В большинстве случаев он говорил, что ему необходимо перекрыть кран с водой.

- Преступник был задержан в результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы в составе следователей Главного следственного управления и криминалистов СК России, сотрудников ФСБ России и ГУУР МВД России, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.