Ритуальным конторам запретят покупать информацию о покойниках: в России предлагается провести зачистку похоронного бизнеса

Сейчас требования прописаны только к государственным похоронным службам. А коммерческие оказались вне правового поля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смерть близкого человека для многих сопровождается дополнительным ударом — необходимостью вести дела с похоронными агентами. Еще тело не остыло, а они тут как тут — звонят по телефонам (откуда только узнают), а то и у двери толпятся. Бывает даже, что одновременно заявляются представители нескольких конкурирующих фирм и на повышенных тонах выясняют, «чей покойник» - прямо на глазах убитых горем родных.

На содержании ритуальных служб находятся полицейские и медики, оперативно сливающие им информацию об умерших. О ценах — отдельный разговор. В условиях пандемии они взлетели бесконтрольно — например, в Перми похоронить умершего от ковида в открытом гробу стоит 14,6 тыс руб. А в закрытом — 1,8 тыс.

Депутат Госдумы Антон Жарков считает, что пресечь безобразия сможет его законопроект об изменениях в похоронном бизнесе.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ПОХОРОННЫМ БИЗНЕСОМ

Как сейчас. Оказывать ритуальные услуги может кто угодно. В 2004 г. было отменено лицензирование, что упростило доступ в этот бизнес. Требования прописаны только к государственным похоронным службам — это осталось из законодательства 90-х. А коммерческие оказались вне правового поля.

Что предлагается. Дать право работать в этой сфере только тем структурам, с которыми местная власть заключила соответствующее соглашение, в котором будут прописаны основные этические и экономические нормы.

ПОХОРОННЫЙ АГЕНТ СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ

Как сейчас. У ритуальных агентств есть целая сеть осведомителей, которые сообщают об умерших, дают адреса и телефоны их близких. Агенты звонят, а порой приходят, по сути навязывают свои услуги, порой забирают паспорта родственников под предлогом составления договора, а на самом деле привязывают человека к своей фирме. Чтобы тот, оправившись от горя, не изучил ценник и не ушел бы к более недорогой фирме.

Что предлагается. Заказы будут приниматься только через пункты приема или диспетчерские центры — никаких навязчивых звонков и визитов. В соглашение может быть внесен и пункт о недопустимости визита и отбора паспорта.

ЕСЛИ НЕДОВОЛЕН ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Как сейчас. Сейчас воздействовать на недобросовестных сотрудников похоронных бюро можно, если те нарушили санитарные нормы. В общем, рычаги те же, что и в отношении фирм, работающих в других сферах. Либо через соцсети создавать вокруг проходимцев неблагоприятную атмосферу.

Что предлагается. Жесткий контроль: если в течение 3 лет похоронная контора трижды проштрафилась (не соблюдали санитарные нормы, незаконно получали информацию о смерти граждан), то местные власти могут расторгнуть с ней соглашение. А для учета нарушителей предполагается создать «черный список».

ПОЛУЧИТЬ ФАМИЛЬНЫЙ СКЛЕП

Как сейчас. Можно хоронить в могилу к родственнику — это беспрепятственно. Если кладбище закрыто для захоронений, но есть могила близкого родственника, то администрация может дать добро на захоронение на этом кладбище, но на другом участке. На практике можно приобрести и не стандартный (1,8 на 2 метра) участок, а более крупный - но это предмет переговоров с администрацией кладбища.

Что предлагается. Открыто продавать такие крупные участки - не из-под полы, а официально по утвержденному ценнику.

И НИКТО НЕ УЗНАЕТ, ГДЕ МОГИЛКА МОЯ...

Как сейчас. Найти могилку, если давно не был на кладбище или не знаешь номера участка — та еще проблема. Информация есть в паспорте захоронения, но эта книжечка может быть утеряна или находиться у другого родственника. Успешность поисков зависит от аккуратности администрации кладбища — сохранилась ли запись в рукописном журнале. Это бывает далеко не всегда. Пофамильный реестр захоронений — это большая редкость.

Что предлагается. Ведение реестра захоронений должно быть обязательным. Это позволит найти нужную могилу по фамилии.

А что это даст населению?

- Эти меры усилят контроль за бизнесом, но не факт, что они приведут к удешевлению услуг, - сказал «КП» сотрудник одного из столичных ритуальных бюро. - Сейчас доступ в бизнес достаточно свободный, и мы конкурируем ценами. Если будет введен жесткий отсев, то рынок станет более монопольным, а это всегда ведет к росту цен.