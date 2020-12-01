День рождения «Единой России»: доставка лекарств пациентам, автоволонтерство и помощь медикам

1 декабря – день рождения «Единая Россия». Уже 19-й. Десятки тысяч активистов волонтерских центров партии проводят, как любой другой день – помогают тем, кто в этом нуждается.

РЕАНИМОБИЛИ ДЛЯ РЕГИОНОВ

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям», - отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, - В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе. Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц».

Обратим внимание, что в разгар пандемии одним из ключевых направлений оказание помощи людям стало автоволонтерство. Добровольцы отвозят врачей на вызовы к пациентам. Такой абсолютно бесплатной работой не гнушаются и депутаты различных уровней, в том числе Госдумы. Больше того, многим больницам для этих целей региональные отделения партии и фракции «Единой России» в заксобраниях и городских думах передали свои служебные автомобили. Кроме того, еще весной и в начале лета волонтерские центры направили в больницы и поликлиники новые машины для доставки врачей на дом к пациентам и домой поле тяжелых смен. Также партийный актив организовал сбор пожертвований, куда добавил и свои партийные взносы на закупку реанимобиле для регионов, наиболее пострадавших от пандемии.

«ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ»

Но на самом деле масштаб волонтерской помощи партии гораздо шире. Коротко расскажем лишь о некоторых проектах…

Например, в Самаре и Москве единороссы договорились с владельцами автомоек, где бесплатно дезинфицируют машины, на которых возят медиков. В ряде регионов благодаря содействию волонтерских центров водителям таких авто на заправках выдают топливные карты.

Кроме продуктов волонтеры доставляют больным на дом и лекарства. Недавно федеральное правительство выделило регионам деньги на закупку противовирусных препаратов. Добровольцы по всей стране привозят их людям, которые лечатся амбулаторно. Активисты волонтерских центров партии помогают в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Чувашии, Курской области и других регионах.

Волонтеры трудятся в том числе и благодаря урезанию расходов на работу региональных отделений. Сэкономленные средства в размере 10 млн рублей пошли на закупку лекарств от коронавируса и экспресс-тесты для пожилых людей.

Сегодня в волонтерских центрах «Единой России» можно встретить много разных людей. Некоторые приходят помогать целыми семьями. К примеру, в Вологодской области сотрудник одной из школ Наталья Аруева и ее 12-летний сын Арсений вместе разносят продукты пожилым людям.

«Все лето я помогал маме: таскал продукты, доставлял пакеты пожилым людям. Я не считаю, что во время летних каникул нужно только отдыхать. Помогать людям гораздо лучше», — говорит Арсений.

ПРИНЦИП ВЗАИМОПОМОЩИ

Но не только с последствиями пандемии помогают справляться добровольцы. В Приморье волонтерский центр партии с первого дня присоединился к ликвидации последствий ледяных дождей. Депутаты помогли организовать работу полевой кухни в районах Владивостока, оказавшихся без света и тепла. Раздавали газовые баллоны, чтобы люди могли готовить дома. Работа продолжается и сегодня. Добровольцы убирают упавшие деревья, разгребают завалы, организуют доставку питьевой воды и продуктов.

Принцип взаимопомощи «Единая Россия» реализует и на федеральном уровне. В ближайшее время благодаря совместной работе партии и кабмина в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией появится бесплатное такси для врачей. Собственными силами единороссы уже запустили его в Новосибирской, Иркутской, Ярославской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае. Кроме того, достигнуты договоренности с операторами связи, которые сделают бесплатными по всей стране звонки в медучреждения, где лечатся больные коронавирусом.