После пропажи обелиска из пустыни в США загадочным образом исчез деревянный фаллос с немецкой горы

Статуя немедленно стала достопримечательностью Фото: ТАСС

Несколько лет назад неизвестные установили двухметровый деревянный фаллос на вершине горы Грюнтен в немецкой Баварии.

Загадка его появления так и не была разгадана. Многие были уверены, что какие-то шутники затащили на гору деревянную модель, которую отверг в качестве подарка на день рождения кто-то из членов их компании.

Статуя немедленно стала достопримечательностью, к ней толпами поднимались туристы, а справочники Google отметили ее в качестве «культурного объекта».

На днях деревянный фаллос пропал: его спилили, на месте остались горы стружек и пенек.

Полиция Мюнхена возбудила дело, хотя не ясно, на каком основании оно было возбуждено, т.к. пострадавшая сторона не определяется.

СМИ строят предположение, происшествие на горе Грюнтен – часть всемирного плана, осуществление которого началось в американской пустыне Юта. Там блестящий трехметровый монумент, мгновенно ставший объектом пристального внимания уфологов, на днях тоже таинственно исчез. Причем власти, объявившие его установку на общественной территории незаконной, открестились от причастности к его демонтажу и вывозу. Хотя в свое время не согласились сделать исключение в плане установки обелиска даже для инопланетян, которые, по предположениям некоторых, могли являться авторами загадочного обелиска.