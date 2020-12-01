Кому начислят две пенсии в декабре

Разъясняем порядок выплат в канун Нового года и праздничные дни Фото: Shutterstock

Некоторым российским пенсионерам повезет. Они получат январские пенсии заранее - еще в этом году. Как пояснили kp.ru в Пенсионном фонде России, такое правило действует не один год. И связано оно с зимними праздниками, потому что вся страна в первые дни Нового года отдыхает.

Процедура технически отработана. Выплаты начнутся в конце декабря - ориентировочно 27 - 28 числа. Но дата начала выплат пока неизвестна.

- Пенсия за декабрь выплачивается по стандартному графику. Сроки предпраздничной выплаты за январь станут известны немного позже, в прошлом году они были объявлены 20 декабря, - пояснили в Пенсионном фонде.

Досрочно получат деньги от государства те пенсионеры, у которых пенсия приходит с 1 по 3 число каждого месяца. Им заранее начислят всю январскую пенсию. А уже с 4-го числа выплаты пойдут по стандартному графику. То есть, если пенсия начисляется 5-го числа каждого месяца, то она придет на карту или в почтовое отделение 5 января.

Причем большинство пенсионеров в следующем году ожидает прибавка. С 2021 года пройдет индексация. Пенсии всем неработающим пенсионерам поднимут на 6,3%. Это заложено в бюджете, который уже принят Госдумой в трех чтениях.

Для сравнения, раньше прибавка производилась лишь с февраля, потому что индексация была привязана к официальной инфляции за прошлый год. А Росстат подводил все итоги лишь к середине января. Но несколько лет назад повышение передвинули на январь. Это было связано с тем, что до 2024 года рост пенсий будет опережать рост цен. К примеру, в следующем году индексация будет в полтора раза выше официальной инфляции (по прогнозу ЦБ - около 4% годовых).

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