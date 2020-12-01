"Готов любой труп перешагнуть": Эльман Пашаев в ужасе от "подлости" Михаила Ефремова

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем недавно Михаил Ефремов и Эльман Пашаев были не разлей вода. Актер говорит, что во всем слушался своего адвоката. Однако последний не оправдал желаний и надежд. Михаил Олегович отправился в колонию, а Пашаева из адвокатов разжаловали. Меж тем одиозный защитник по-прежнему в гуще всех событий. Совершенно неожиданно для всех он разразился гневной отповедью в адрес артиста.

Эльман Пашаев рвет и мечет. Поводом стало письмо Михаила Ефремова вдове Сергея Захарова, который погиб 8 июня 2020 года в результате ужасного ДТП с участием именитого артиста. Михаил Олегович обратился к Маргарите Захаровой.

Многодетный отец попросил у вдовы курьера прощение. В послании он заявил, что очень сожалеет о случившемся и не может себе этого простить. Также актер сказал, что просит прощения за выбор адвоката - Эльмана Пашаева. По словам артиста, он просил защитники ничего не говорить в адрес родных погибшего.

Именно эти слова и вывели из себя бывшего адвоката. Пашаев не скрывает - он в ужасе. В свойственной ему эмоциональной манере юрист заявил, что его бывший клиент пойдет на все для получения свободы. "Он ради свободы мать родную продаст! Я никогда против его воли шагу не делал. Он же сам умолял, что оставайся, защищай меня. Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу", - цитирует одиозного защитника "360".

Пашаев добавил, что у него было много клиентов из шоу-бизнеса. Он считает, что для публичных людей нет ничего святого. "В любую минуту сдадут с потрохами. Ефремов был агрессивный в зале суда с потерпевшей стороной. Почему со мной повторно заключил договор, если такой плохой я? Он не был готов сесть в тюрьму. Я специально всегда говорил, что он готов. Надо настолько быть подлым человеком… Я ради него какой прессинг выдержал. Статус адвоката прекратили, я его не предал. Его поступки, как у женщины с пониженной социальной ответственностью", - сказал, как отрезал бывший адвокат Ефремова.

Актер Михаил Ефремов во время судебного процесса, август 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Он также опроверг слова Ефремова о просьбе к адвокату не говорить ничего в адрес потерпевшей стороны. "Врет как Троцкий просто. Он сам злился. Говорил, что это за клоунада, что за потерпевшие", - разоткровенничался мужчина.

По его словам, жена Ефремова консультировалась еще с шестью адвокатами. Софья Кругликова показывала им наработки Пашаева. "Никто лучше ничего предложить не смог", - заверил он.

Напомним, Михаил Ефремов осужден на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы. Он отправлен отбывать наказание в так называемой "звездной" зоне. В 2019 году в исправительном учреждении №4 в поселке Алексеевка Белгородской области находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В колонии, по словам правозащитников, прекрасные условия. Опасных рецидивистов нет, порядки лояльные. Питание качественное, есть вся необходимая медпомощь. Заключенные получают зарплату. Из нее, правда, вычитают за одежду, питание, у кого-то и алименты.

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