«Потерь не будет»: Тинькофф запустил безубыточный портфель акций

Портфель без убытка

Тинькофф Инвестиции запустили в мобильном приложении акцию «Портфель без убытка». Она предназначена для всех новых клиентов. И в первую очередь, для тех, кто хочет попробовать начать инвестировать, но не решается вложить деньги на биржу, опасаясь потерь.

- Акция дает возможность на практике познакомиться с инвестициями на фондовом рынке без риска получить убытки. Инвестор может собрать свой первый инвестиционный портфель на сумму до 100 тысяч рублей. И если через 30 дней стоимость акций в нем будет ниже цены покупки, то Тинькофф Инвестиции возместят возможные потери, - говорится в официальном сообщении компании.

Таким образом риск сводится к нулю - инвестор гарантировано не потеряет вложенные средства или получит доход, если стоимость ценных бумаг в портфеле за месяц вырастет. Главное условие - принять участие в акции может любой пользователь, который впервые открывает счет в Тинькофф Инвестициях. Сделать это можно до 31 января 2021 года.

Акции

Большинство новичков после открытия счета задаются вопросом, что именно покупать. Сумма денег всегда ограничена, а ценных бумаг - сотни и тысячи. Глаза разбегаются. Специально для тех, кто не хочет вдаваться в нюансы фундаментального или технического анализа, в Тинькофф разработали три модельных портфеля, по пять ценных бумаг в каждом.

1. «Лидеры России» - портфель наиболее крупных и стабильных российских компаний: Яндекс, Сбербанк, Газпром, Роснефть, Алроса.

2. «Лидеры США» - портфель из компаний с всемирно известными брендами: Coca-Cola, Walt Disney, Johnson & Johnson, Wal-Mart Stores, Starbucks.

3. «IT-гиганты» - портфель из акций американских высокотехнологичных компаний: Apple, Microsoft, Cisco, Facebook, Visa.

Лидеры России

Это подсказка от аналитиков Тинькофф. Но большой плюс в том, что клиент может формировать портфель по своему усмотрению. Можно распределить средства поровну - по 20% капитала на каждую бумагу. А можно самостоятельно увеличить или уменьшить долю той или иной компании. Кроме того, можно добавить акции других компаний или оставить только одну ценную бумагу. Есть лишь несколько ограничений. Во-первых, все инвестиции должны быть сделаны через специальную форму в мобильном приложении. Во-вторых, бумаги, которые будут приобретены позже или не входят в список рекомендованных, в акции не участвуют.

- В случае, если через 30 дней стоимость бумаг в сформированном по акции портфеле упадет, Тинькофф Инвестиции компенсируют это падение. Например, если инвестор приобрел 10 акций Газпрома (при этом они выросли на 2000 рублей), 10 акций Сбербанка (и они упали на 1500 рублей) и 1 акцию Apple (минус 50 долларов), компенсация составит 1500 по акциям Сбербанка и 50 долларов по акциям Apple. Деньги автоматически поступят на карту Tinkoff Black, - поясняют в компании.

Другими словами, баланс прибылей и убытков для расчета компенсации считается не по всему портфелю, а по каждой отдельной акции. Это максимально выгодно для клиента. В этом случае есть стопроцентная гарантия, что через месяц на счете будет не меньше вложенной суммы. При этом вероятность получения прибыли возрастает.

Установите доли бумаг

СПРАВКА «КП»

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