Лишилась памяти и чуть не лишилась жизни: героиню мелодрамы "Незабытая" ждут тяжелые испытания

Когда-то Анна и Михаил были самыми близкими людьми и готовились стать родителями, но теперь многое изменилось… Фото: Кадр из фильма.

Человек приходит в себя в придорожной гостинице - голова травмирована, память потеряна, что делать дальше, непонятно. Такой сюжет идеально лег бы в основу очередной вариации на тему приключений Джейсона Борна, но, если речь идет о новой мелодраме канала "Россия", можно с уверенностью заявить - нам расскажут не о шпионе с амнезией, а о... ну, конечно же, о женщине с трудной судьбой! Каналу пора уже запатентовать это словосочетание - уж больно часто на второй кнопке показывают подобные истории. И мы не вправе кого-то за это осуждать: в конце концов, если в центре сюжета находится представительница прекрасного пола, глупо рассчитывать на то, что ее ждет безоблачное существование. Не зря ведь большинство девушек на вопрос "Как дела?" отвечают: "Все сложно...".

На сей раз у героини фильма "Незабытая " все сложнее некуда: уже упомянутые травма головы и амнезия - лишь начало неприятностей, которые жду молодую и красивую девушку по имени Анна. Кстати, о том, что ее зовут именно так, ей удается узнать далеко не сразу. А потом будут и другие невеселые новости - оказывается, Аню все считали погибшей в автокатастрофе и ее воскрешение мало кого радует. Бывший муж, политик и бизнесмен Михаил Разумовский, давно живет с другой и до сих пор не может простить Анне то, что когда-то она ушла от него, оставив не только мужа, но и маленького сына. Понимая, что с такой репутацией ей вряд ли стоит рассчитывать на пышные празднества по случаю своего возвращения с того света, Анна тем не менее пытается разобраться в своем прошлом и понять некоторые вещи, которые не укладываются в ее травмированной голове. В частности, если муж был так зол на свою бывшую, не он ли тогда организовал ту самую автокатастрофу, в которой Анна должна была погибнуть?

Помочь зрителям сориентироваться в обрывках девичьей памяти призваны умудренные внушительным сериальным опытом актеры: Аню играет Дарья Авратинская, ее экс-супруга Михаила изображает Александр Константинов. Также в фильме появится Михаил Горевой - пожалуй, самый успешный представитель российской актерской школы в Голливуде.

Россия 1, "Незабытая", 5 декабря, 21.00