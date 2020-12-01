Мишустин против рэпера Басты: если вину докажут, организаторов концерта надо наказать

Премьер призвал ужесточить ограничения в регионах, где самая плохая ситуация с COVID-19. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Организаторы концертов и развлекательных мероприятий не должны пренебрегать здоровьем зрителей в погоне за длинным рублем. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Тех, кто нарушает установленные Роспотребнадзором правила, глава кабмина предложил штрафовать.

Тему соблюдения санитарных правил подняла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Во вторник на заседании президиума совета по борьбе с коронавирусом она рассказала, что Роспотребнадзор провел «эпидемиологическое расследование» по итогам проведения в одном из регионов масштабного концерта. Попова намекала на концерт рэпера Басты, прошедший в Санкт-Петербурге 27 и 28 ноября. Шум подняли пользователи соцсетей. Они обратили внимание на то, что на концерте зрители не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Сам Баста назвал эту критику происками конкурентов.

- Собралось недопустимо большое количество людей! - заявила Попова.

- Конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. Есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий, - отреагировал Мишустин.

Как рассказала Попова, Ледовый дворец в Петербурге, где прошел концерт Басты, уже получил протокол Роспотребнадзора о возбуждении административного дела и ждет решения суда о возможной приостановке деятельности.

Санкт-Петербург сейчас входит в список регионов с самой плохой ситуацией по СOVID-19.

- Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В среднем по стране количество свободных коек в больницах составляет 21 процент.

В ответ на это Мишустин призвал активнее вводить ограничения в регионах, где ситуация наиболее плачевная.

- Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая, - отметил Мишустин.

Анна Попова напомнила, что практически во всех регионах запрещены ночные развлекательные мероприятия. По ее словам, это дает эффект. Попова также сообщила, что Роспотребнадзор готовит рекомендации по проведению новогодних праздников в условиях пандемии.