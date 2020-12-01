«Роснефть» профинансировала научную экспедицию по изучению тайги Эвенкии

Сотрудники Института экологии и географии Сибирского федерального университета (СФУ) и Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН провели уникальную экспедицию по изучению послепожарных ландшафтов в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Исследование проведено на грант Восточно-Сибирской нефтегазовой компании, дочернего предприятия НК «Роснефть».

Эксперты отмечают, что из-за климатических изменений – повышения среднегодовых температур и снижения количества дождей и снега, в последнее время обострился вопрос периодичности лесных пожаров. Нормой межпожарного интервала считается – один раз в 50 лет в сосновых лесах и 80 лет – в лиственных. Однако, сегодня это явление становится практически ежегодным. Леса не успевают восстановиться. Согласно данным дистанционного мониторинга, в последние годы пожары происходят в одних и тех же районах. По мнению специалистов, если не принять необходимые меры, возникают риски потерять главное богатство сибирской тайги – собственно говоря, сам лес.

Итак, полевые работы проходили вблизи поселка Тура. Общая площадь изучаемой территории составила 600 тыс. км, из которых четверть горела в последние 20 лет. Исследование поможет оценить последствия масштабных природных пожаров, участившихся в теплое время года в Восточной Сибири. Во время экспедиции экологи взяли пробы почв, сняли показания с датчиков измерения температуры и влажности воздуха, провели уточнения по координатам исследуемых площадок и замеры залегания вечной мерзлоты в условиях регулярных лесных пожаров.

Комбинированный мониторинг в районе организован впервые. В рамках проекта уже обработаны данные наземных и дистанционных наблюдений за послепожарным состоянием исследуемой территории. Информация о состоянии растительного покрова после пожаров в лиственных лесах получена благодаря анализу снимков земной и водной поверхности со спутника, который демонстрирует уровень поражения и восстановления растительности. На нарушенных пожарами участках зафиксированы температурные аномалии. Кроме того, удалось установить, что наибольший урон почвенно-растительному покрову в экстремальных условиях сплошного залегания многолетней мерзлоты наносят устойчивые низовые пожары. Они нарушают напочвенный покров - основной терморегулятор почвенной среды.

В настоящее время продолжается лабораторная обработка полученных данных, проводится анализ и обобщение материала. Результаты исследования станут основой для оценки потенциала северных ландшафтов Красноярского края к восстановлению и помогут разработать детальные рекомендации для восполнения природных ресурсов региона.