Псаки в Белом доме — начало заката США

Джен Псаки станет пресс-секретарём Белого дома. Фото: REUTERS

Избранный президент Америки Джо Байден объявил о составе своей новой администрации. Вернее, если смотреть на фамилии, то состав как раз старый. Проверенные кадры времён Обамы, при котором Байден восемь лет оттрубил вице-президентом.

Например, кандидатом в послы США в ООН чуть было не стала… Хиллари Клинтон. Потом, вероятно, эта фигура показалось слишком токсичной даже для старых демократов. И её заменили на Линду Томас-Гринфилд. Можно не знать это имя, но она тоже свой человек: 68 лет, не намного младше Хиллари, работала помощником госсекретаря по вопросам Африки в администрации Обамы.

И ничего, что в Нигерии как раз в годы Томас-Гринфилд активизировалась запрещённая в России группировка ИГИЛ, которой принесли клятву в верности местные террористы. США волновали и продолжают волновать совершенно другие проблемы — такие как противостояние России.

Линда Томас-Гринфилд. Фото: REUTERS

Другие лица из команды Байдена — тоже «старички» (если не по возрасту, то по месту службы). Например:

Эшли Этьен, пресс-секретарь вице-президента — работала в пресс-службе Обамы.

Рон Клейн, начальник аппарата Белого дома — занимал аналогичную должность при первом сроке Обамы.

Джейк Салливан, советник президента по нацбезопасности (важнейшая должность, по сути, определяет всю военно-дипломатическую линию Вашингтона в мире) — занимал аналогичную должность в Белом доме при Байдене.

Но больше всего наши СМИ взволновались, узнав, что пресс-секретарём Белого дома станет… Джен Псаки. Ещё одна героиня «времён обамовских и покоренья Крыма». В 2013-2015 годах она была спикером Госдепа, запомнилась странными высказываниями наподобие «природный газ течет из Западной Европы через Украину в Россию» (на самом деле, конечно, — наоборот).

Некоторые отечественные журналисты поспешили объявить возвращение Псаки чуть ли не «чёрной меткой для Москвы». Мол, это знак нового противостояния с Западом, которое начнётся с приходом Байдена.

Но если все эти кадровые назначения для кого-то и являются «чёрной меткой», то исключительно для самих американских демократов.

Дело в том, что в партии уже давно зреет раскол. В последние годы в Конгрессе США появились новые имена: Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Айяна Пресли, Александрия Окасио-Кортес. Журналисты прозвали их «Банда четырёх». Формально эти женщины — тоже члены Демпартии. Они все куда моложе новых хозяев Белого дома. Так, Окасии-Кортес — всего 31. И стоят они на куда более радикальных позициях, чем «сонный Джо» Байден и его команда.

«Банда четырёх» — это такие необольшевики: богатства у капиталистов надо отнять, все деньги раздать угнетённым меньшинствам, прежде всего, темнокожим; полицию, которая «убивает афроамериканцев», следует разогнать. Совсем.

Они хотят власти — и успешно добиваются оной. Например, предшественник Рашиды Тлайб в кресле конгрессмена, 90-летний Джон Коньерс, заседал там аж с 1965 года. Такой, если угодно, «Байден», которого настырное племя младое уже потеснило.

За необольшевиками (вернее, в нашем случае правильнее сказать: необольшевичками) идёт молодёжь, падкая на простые рецепты для решения сложных проблем.

Байден во время своей президентской гонки выступал «за всё хорошее против всего плохого», радикализм «Банды четырёх» его явно напрягал. Но без голосов их многочисленных сторонников демократ вряд ли смог бы победить, ведь разрыв между ним и Трампом был минимален.

Поэтому два крыла демократов — старое и молодое — заключили негласное соглашение. Мол, вы помогаете нам скинуть президента-республиканца — а мы включаем хотя бы кого-то из вас в состав новой администрации. Там сполна сможете бороться за свою «социальную справедливость».

Но теперь, глядя на имена новой-старой команды Байдена, хочется протереть глаза. Позвольте, а где же «младодемократы»? Всё правильно, нет их. Нахождение необольшевиков в Белом доме порождает для элит чрезмерные риски.

Так что рискнём сделать прогноз. Оставшись ни с чем, «Банда четырёх» (и её многочисленные, но не столь медийно известные сторонники) пойдут на открытый конфликт с Байденом и прочими «стародемократами». Наподобие другого лидера собственной партии — спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Которой, боже ты мой, уже 80, и её пора бы менять.

Джо Байден. Фото: REUTERS

А ведь на демократов давят и справа — разъярённые сторонники Трампа полагают, что «у них украли выборы». Так что Байден оказывается меж двух огней: собственные радикалы-демократы и республиканцы, которым нечего терять.

Нам же эти раздоры в стане противника, безусловно, на руку. Чем больше внутренних противоречий будет в Вашингтоне — тем меньше шансов, что "байденисты" соберутся с силами и разожгут новый конфликт у границ России — например, на Украине или в Приднестровье.

Так что — с возвращением в Белый дом, Джен Псаки!

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