"Меня просто выворачивает": Кристина Асмус получила неожиданный удар

Актриса поделилась с поклонниками своей болью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина Асмус всегда откровенна со своими поклонниками. Бывшая жена Гарика Харламова активно ведет блог, где рассказывает публике о самом сокровенном. Последний пост актрисы перепугал ее фанатов.

Кристина Асмус метафорично поведала о постигшем ее ударе. Она разместила фотографию с вывернутым зонтом. "Зонт сейчас очень хорошо отражает мое состояние. Меня просто выворачивает. Слишком большая концентрация ... за эти дни. Как же мало людей среди людей... Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее...", - подписала снимок бывшая жена Гарика Харламова.

Она не стала вдаваться в подробности произошедшего. Однако преданные фолловеры принялись на все лады жалеть кумира. Многие отметили, что в жизни любимицы "наступила черная полоса, которую нужно пройти с достоинством".

"Искренне сочувствую", "Сил и терпения. Ты очень сильная!", "Не обращай внимания на невоспитанных людей, дорогая! Ты прекрасна!", "Берегите себя. Главное, вам терпения, веры и здоровья", "Меня всегда удивляет, откуда у такой хрупкой девушки столько внутренней силы!", "Живите для себя, те, кто нужны и важны, всегда будут рядом и поддержат", - оставляют слова поддержки поклонники.

Стоит отметить, что последние полгода были очень стрессовыми для Асмус. Она развелась с мужем, работала буквально на износ. Несколько раз попадала в больницу из-за проблем со здоровьем из-за недосыпа и чрезмерных нагрузок. "Лежу под капельницеи . Каждыи день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... Отеки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии... Это все график, которым я себя довела", - жаловалась звезда.

А потом и вовсе слегла с коронавирусом. Актриса очень тяжело переносила болезнь. "Три дня были прям жесткими - температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде...", - делилась Кристина.