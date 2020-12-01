Президент Азербайджана ответил Франции, которая хочет признать независимость Карабаха: «Пусть отдадут им Марсель»

Ильхам Алиев заявил, что не позволит иностранцам лезть в дела страны Фото: REUTERS

Глава Азербайджана Ильхам Алиев выдержал паузу и через несколько дней ответил Сенату Франции, который рекомендовал президенту признать независимость Нагорно-Карабахской республики. На такой шаг не решилась не то что ни одна европейская страна, но даже Армения, которая поддерживает формально независимый Карабах.

- Какое отношение парламент Франции имеет к вопросу Карабаха? Франция является сопредседателем Минской группы — она хоть что-то сделала для выхода из ситуации? - бушевал Алиев. - Если они вам так нравятся, отдайте им город Марсель, поменяйте название, создайте им там второе государство. Но в наши дела никто вмешиваться не может.

Отметим, что решение французского Сената носит рекомендательный характер. Без добра от президента государство не признает независимость Карабаха. Хотя эксперты не исключают, что президент Франции Эммануэль Макрон может разыграть карабахскую карту в своем конфликте с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Разногласия у них фундаментальные: француз заявляет, что несмотря на теракты, он не будет ограничивать свободу слова (в том числе возможность публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда), а турок в ответ его оскорбляет.

В любом случае Азербайджану, который в ходе вооруженных столкновений получил назад занятые в 1992-93 годах Карабахом районы, вряд ли нравятся любые разговоры о независимости НКР.

- Конечно, картина на этих землях предвещает большие сложности, - сказал Алиев в обращении к народу. - Разрушена инфраструктура, снесены здания. В настоящее время там нет условий для жизни. Но мы восстановим эти районы.

Напомним, за соблюдением мирного соглашения, по которому Азербайджану отошла значительная часть территории, которую раньше контролировал Нагорный Карабах, следят российские миротворцы.