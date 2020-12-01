Путину показали крупнейший химкомбинат в России

Президент РФ Владимир Путин во время посещения компании ООО "ЗапСибНефтехим". Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Целый город, грандиозный проект! - такие впечатления были у Владимира Путина от комбината со сложным названием «ЗапСибНефтехим». В Тобольск он прилетел на церемонию вывода комбината на полную мощность, теперь крупнейший нефтехимический комплекс России будет давать в год два миллиона тонн полимеров. Впечатляться и в самом деле было от чего: предприятие входит в пятёрку самых масштабных производств такого профиля в мире.

- Тобольск без всякого преувеличения превратился в мировой центр нефтегазовой химии, - констатировал Путин на совещании по развитию отечественной нефтехимии. - За семь лет построено два крупных предприятия, которые, безусловно, выводят этот регион, да и нашу страну в число лидеров.

Нынешний комбинат ему тоже был не чужой. В 2013 году Путин уже открывал в Тобольске один нефтехимический комплекс, а на совещании обсуждал строительство и финансирование нынешнего. Теперь возведенное предприятие не только заместит импорт полиэтиленов и полипропиленов в России, но позволит перерабатывать попутный нефтяной газ.

- С 2010 по 2019 годы у нас с 25,7 процента сжигание упало до 18,5 процента, и это, конечно, хороший результат, - похвалил глава государства. - Надеюсь, что мы будем двигаться дальше по этому направлению.

Путин отметил, что сегодня российская нефтехимия - одна из самых перспективных отечественных отраслей.

- Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке, - обрисовал перспективы президент. - Это и очень перспективное дело! Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса - где-то под 4 процента. А в ближайшие пять лет спрос на нефть - 1 процент, а потом будет вообще снижение - на 0,1 процента.