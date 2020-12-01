Что скрывает Михаил Ефремов: графолог разобрал письмо актера из заключения

Актер Михаил Ефремов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Первое письмо Михаила Ефремова из мест заключения, адресованное вдове погибшего курьера, заставило семью Захаровых поверить в искренность раскаяния актера. Именно этих слов - признания своей вины, мольбы о прощении - потерпевшая сторона ждала с первых дней трагедии. Но есть в этом послании детали, которые скрыты от обывателя: расшифровать их "Комсомолке" помог специалист по почерку.

- Соболезнование Ефремова действительно искреннее и глубокое - это видно по нажиму ручки на бумагу, - говорит графолог, психолог-консультант Дмитрий Смыслов. - Когда автор пишет, что "веселого и безалаберного Ефремова больше не будет никогда", в его словах чувствуется напряжение и серьезное переживание. Я наблюдал за почерком Ефремова последние несколько месяцев, и могу сказать, что он изменился, так же как и личность автора. Изначально он пытался держаться обособленно от окружающих, а сейчас на первый план выходит тема осознания себя в новых условиях. И все-таки в тексте письма есть детали, которые указывают на сохранение дистанции с теми, к кому он обращается: например, об этом говорит обилие запятых и подчеркнуто вежливое обращение на Вы с большой буквы.

Свою фамилию Ефремов в одном письме пишет по-разному: первая буква "Е" то прописная, то печатная. По словам эксперта, это говорит о трансформации личности: актеру сложно осознать себя убийцей, принять новые условия. Прежняя жизнь закончилась, и Михаил Ефремов действительно уже не тот, что был раньше.

Однако, есть моменты, которые актер постарался скрыть и завуалировать в своем послании.

- Например, тему адвоката, который оскорблял потерпевших, автор неосознанно пытается замаскировать среди других строчек, вытеснить это происшествие из реальности и сместить фокус внимания, - продолжает Дмитрий Смыслов. - Нажим на этих строчках отсутствует. Такое ощущение, что пишущий хочет снять с себя ответственность. Ведь все помнят, что на судебном процессе не только адвокат, но и он сам оскорблял потерпевших. Видимо, Михаил Ефремов, хочет забыть это, как страшный сон.

О "спрятанной" теме скандального сотрудничества с Эльманом Пашаевым, по мнению графолога, говорит и объем текста. Документ включает в себя две страницы: первая исписана полностью, тема адвоката - в самом низу; на второй странице - минимальный набор текста.

- При этом на второй странице идет сильный нажим, что говорит о гамме эмоций, - уверен графолог. - Но последние слова "С уважением, Ефремов Михаил" написаны без всякого напряжения. Создается впечатление, что автор, обладая актерским мастерством, вошел в роль кающегося и даже немного переиграл. А когда роль была отыграна, спокойно подписался. Мол, пострадал - достаточно, можно выдохнуть, конец второго акта. Не думаю, что он делал это специально или обманывал адресата, но профессиональные навыки однозначно сказываются.

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