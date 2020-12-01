TikTok запускает кампанию против кибербуллинга совместно со звездами

В рамках кампании авторы контента создают обучающие видеоролики а эксперты РОЦИТ делятся полезными советами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

TikTok делает очередной шаг для обеспечения дружественной и позитивной атмосферы для сообщества своих авторов контента и пользователей. Совместно с РОЦИТ платформа запускает кампанию против кибербуллинга #ДариПозитив, чтобы привлечь внимание сообщества к этой проблеме. В рамках кампании авторы контента и звезды создают обучающие видеоролики, пользователи могут принять участие в тематическом хэштег-челлендже, а эксперты РОЦИТ делятся полезными советами и рекомендациями по теме. Инициативу поддержали Дарья Клюкина, Рита Дакота, Глюкоза, Миша Марвин, Дава, Юля Гаврилина и другие.

TikTok объединяет многообразное сообщество пользователей, где они могут свободно выражать себя, и стремится к тому, чтобы это сообщество оставалось безопасным и гостеприимным. TikTok призывает пользователей платформы быть осознанными и уважительными друг к другу в онлайн-среде, и запускает новую инициативу против кибербуллинга #ДариПозитив совместно с РОЦИТ. В рамках инициативы платформа рассказывает о необходимости этичного поведения в интернет-пространстве и напоминает о том, как политики и инструменты платформы позволяют обезопасить себя от буллинга.

Селебрити и известные авторы контента в TikTok размещают видеоролики, призывая пользователей уважительно и толерантно относиться друг к другу, и показывая, как разные проявления буллинга могут ранить тех, кто с ним сталкивается. Ролики сняли Рита Дакота, Глюкоза, Моя Мишель, Миша Марвин и Shena.

«Мы глубоко убеждены, что ощущение безопасности помогает нашим пользователям чувствовать себя комфортно и открыто выражать свои мысли, а также способствует раскрытию творческого потенциала. Сегодня мы запустили кампанию #ДариПозитив, предлагая нашему сообществу присоединиться к нам и помочь сохранить здоровую среду, чтобы вместе обеспечить позитивную и комфортную атмосферу на платформе. В этом нам помогут популярные креаторы платформы, звезды и эксперты нашего партнера - Регионального общественного центра интернет-технологий», отметили в TIkTok.

Одна из ключевых инициатив, запланированных в рамках кампании, - прямые трансляции с экспертом РОЦИТ. 1 и 3 декабря диджитал-директор общественной организации Кети Сапович проведет в приложении прямые эфиры, к которым присоединятся селебрити и популярные авторы контента - Дарья Клюкина, Юля Голыгина, IOWA, Юля Гаврилина, Давид Манукян, а также Макс @klymtok. Эксперт поможет разобрать жизненные ситуации и расскажет о том, как можно противодействовать буллингу в интернете. Трансляции будут проходить в специальном аккаунте @rusafety, который был запущен в начале года совместно с РОЦИТ.

Также РОЦИТ специально для пользователей TikTok подготовил подробное информационное пособие, доступное на сайте центра. В этом пособии пользователи смогут найти полезную информацию и рекомендации по противодействию буллингу.

«Мы начали особенно плотно заниматься проблемой кибербуллинга три года назад, и каждый год подтверждал ее актуальность. В этом году онлайн-коммуникация перестала быть лишь частью нашего общения, она стала всем нашим общением. Однако, с одной стороны, не все умеют общаться онлайн этично и конструктивно, а с другой — не все умеют дистанцироваться, беречь себя в случае негативного, деструктивного опыта и, собственно, кибербуллинга. Нам важно поддержать TikTok в этом проекте и поделиться своими знаниями о проблеме, потому что именно на этой платформе собрано огромное количество креативных, творческих людей, для которых особенно болезненно получать токсичную обратную связь», — Кети Сапович, диджитал-директор РОЦИТ.

Для того, чтобы максимально вовлечь пользователей в проблематику, TikTok запускает тематический хэштег-челлендж. Специально для челленджа был создан стикер для видеороликов, с помощью которого пользователи могут наглядно показать, как они расправляются с комментариями недоброжелателей и остаются уверенными в себе. Также платформа предлагает делиться позитивными видеороликами с хэштегом #ДариПозитив.

В рамках кампании TikTok привлек популярных авторов платформы, чтобы они сняли видеоролики для аккаунта @rusafety, в которых они напоминают о настройках и инструментах приложения, которые позволяют пользователям ограничить себя от нежелательного внимания, включая:

• Настройка параметров конфиденциальности видео в личном аккаунте позволяет выбрать, кто может просматривать каждое отдельное видео, и ограничить загрузку личных видео

• Фильтр нежелательных комментариев дает возможность пользователю создать собственный список ключевых нежелательных слов, которые будут блокироваться в комментариях к видео или во время прямых эфиров, чтобы оградить себя от буллинга

• Приватность аккаунта контролирует информацию, которую видят другие пользователи в личном профиле

• Фильтр пользователей позволяет выбрать, кто может добавлять дуэт в видео пользователя

• Блокировка пользователей дает возможность заблокировать того, кто нарушает Правила сообщества и оповестить о его действиях платформу

• Семейные настройки обеспечивают безопасность подростков и поддерживают их в творческих начинаниях, не нарушая личные границы.