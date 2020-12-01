На форуме «Сделано в России» вручат премии «Экспортер года»

9 декабря в Москве состоится ежегодный Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный АО «Российский экспортный центр» и Фондом Росконгресс. Кульминацией Форума станет торжественная церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

13 лучших экспортёров страны получат свои награды из рук первых лиц страны.

В этом году в рамках проведения Всероссийского конкурса «Экспортер года» были усовершенствованы принципы прозрачности и открытости.

«Премия была учреждена для признания на государственном уровне достижений экспортеров. Ее результаты - отличный способ продемонстрировать, что даже в непростое время можно добиться успехов. В этом году мы получили рекордное число заявок – свыше 1700, а в каждом федеральном округе стали свидетелями активной конкуренции между соискателями», – рассказала особенности проведения Премии в этом году Генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Так, выбор номинантов основан на двух перекрестных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов конкурсной комиссии. Среди ключевых критериев: оценка экспортной деятельности, оценка международного продвижения и уровень экспортной активности.

Конкурс проводится в два этапа: в восьми федеральных округах и на федеральном уровне.

Для обеспечения открытости конкурсных процедур экспертный отбор Единой окружной конкурсной комиссии проходил в прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств из 82 регионов страны в рамках выстроенной АО «РЭЦ» региональной экспортной сети поддержки.

Еще одним новшеством, подчеркивающим открытость Конкурса, стало подключение самих экспортеров в режиме онлайн к заседанию Федеральной конкурсной комиссии, при этом сами экспортеры имели возможность подключиться онлайн чтобы ответить на вопросы жюри.

В результате голосования конкурсной комиссии под председательством первого вице-премьера Правительства России Андрея Белоусова среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в одной из номинаций две компании разделили первое место.

- Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»

АО «Автомобильный завод «УРАЛ» (Челябинская обл.)

– Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Первое место: По решению Федеральной конкурсной комиссии в данной номинации определено два победителя:

ООО «АЙС-ПЛЮС» (Московская обл.)

ООО «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ» (г. Санкт-Петербург)

– Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес»

АО «Нижегородский масложировой комбинат» (Нижегородская область)

– Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство»

ООО Фирма «Торговый Дом Ярмарка» (Республика Карелия)

– Номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес»

ООО «ТРАСКО» (Московская обл.)

– Номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство»

«ИТ Профессиональные решения» (Пермский край)

– Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес»

ООО «ГЕРОФАРМ» (г. Санкт-Петербург)

– Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее предпринимательство»

ООО «Нейрософт» (Ивановская область)

– Номинация «Трейдер года» в категории «крупный бизнес»

ООО «ПродЭкс» (Республика Татарстан)

– Номинация «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»

ООО «Пенетрон-Экспорт» (Свердловская обл.)

– Номинация «Новая география»

ООО «Кубань-Вино» (Краснодарский край)

– Номинация «Прорыв года»

ООО Соя АНК (Амурская обл.)