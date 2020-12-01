Хорватия вновь закрылась для туристов

Запрет на въезд в Хорватию касается лишь туристов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Хорватии приняло решение закрыть с 1 декабря границы страны для иностранных туристов.

Хорватский МИД сообщил, что запрет на въезд иностранцев введен из-за второй волны коронавируса и продлится пока что до 15 декабря. После этой даты будет принято решение о продлении запрета или его прекращении.

Запрет касается лишь туристов. Иностранцы, едущие в Хорватию с рабочей или студенческой визой, а также для воссоединения с семьей, смогут попасть в страну. Также на 12 часов будет разрешен въезд транзитным пассажирам. Все эти категории граждан должны будут иметь справку об отсутствии коронавируса.

Дополнительную информацию необходимо уточнять на сайте МИД Хорватии, а также в диппредставительствах этой страны по всему миру.