Раскрыт секрет дерзости Моргенштерна!

В начале своей карьеры самыми смелыми выходками из репертуара Алишера были па-родии на музыкантов с их песнями о любви, но со временем он кардинально сменил формат творчества. Сегодня ни один его поступок или песня не остается без внимания. Наверняка многие задумывались, в чем секрет такого свежего подхода к эпатажу?

По одной из версий, Моргенштерну помогает вдохновляться всемирно известный бренд кукурузных чипсов Doritos. На днях Алишер был замечен в магазине «Перекресток», где лично покупал эти чипсы, потому что теперь они продаются и в этой сети.

Для всех поклонников Моргенштерна Doritos вместе с торговой сетью «Перекресток» подготовили 20 эксклюзивных пачек чипсов Doritos с автографом артиста. Чтобы полу-чить такую пачку, необходимо сделать репост видео Doritos со страницы Алишера в stories в Instagram и попробовать уга-дать в комментариях примерное количество пачек чипсов, которые купил Моргенштерн для своей вечеринки. Подробности можно найти на https://www.instagram.com/doritos_russia/

Да прибудет с вами сила дерзости!